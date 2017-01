5 motivos da falta de proatividade

Maria Rita

Este final de semana estive na companhia de minha avó de 80 anos, da irmã de 94 anos e da cunhada delas. Meus pais estavam a 2 mil km de distância de nós. Peguei meu smartphone e fiz uma chamada de vídeo do Whatsapp. Foi um momento mágico. Sorrisos, lembranças, frases de carinho, uma música cantada simultaneamente entre pessoas que estão em lados distantes do país e a certeza de que só a tecnologia pode proporcionar esta troca de olhares.

O fenômeno não é de agora. A chamada por telefone é um recurso já conhecido desde o Skype. Usado no Facebook e entre celulares da Apple, a possibilidade de troca de áudio e vídeo simultânea entre aparelhos eletrônicos agora tende a se popularizar ainda mais.

Existe há um tempo, mas é inegável que com o empurrão do Whats as possibilidades são infinitas. A tecnologia sempre me surpreende. Primeiro pela velocidade dos avanços, e depois pela capacidade de entregar experiências que realmente facilitam e transformam a vida das pessoas.

O mundo, não é novidade para ninguém, tem se transformado a passos galopantes. Mas nos últimos 30 anos deu um salto tecnológico revolucionário e alterou completamente a noção de tempo de espaço dos seres humanos.

Se eu, aos 38 anos, posso me emocionar com as possibilidades dos recursos tecnológicos, imagine a minha tia avó de 94 anos? É uma loucura saber que ela ouviu falar pela primeira vez sobre internet e emails aos 67 anos. Deve ser difícil compreender que hoje um pequeno aparelho pode conter as funcionalidades de mais de 20 outros e ainda oferecer conteúdo maior do que qualquer biblioteca física do planeta.

O ano de 2017 começa para mim com esta pergunta: o que será de mim daqui a 50 anos? Roubei esta reflexão do meu pai. Ele sempre diz esta frase e agora começo a entender o porquê. Para entender a revolução silenciosa que vivemos é preciso parar de tempos em tempos e refletir. Mais do que viver os processos automaticamente, preciso é reconhecer sua existência e as conquistas que eles trazem.

Conscientes desta reflexão temporal conseguimos nos situar no processo e fazer uso racional da tecnologia. Para não esquecer que ela pode aproximar as pessoas, pode trazer possibilidades infinitas, mas nunca, nunca vai substituir a troca real de olhares, o cheiro e o toque da pele. Valorizo e me encanto com a revolução que vivemos, mas ao mesmo tempo isso apenas me mostra que o essencial e a simplicidade da vida tecnologia, nenhuma poderá entregar.

Maria Rita Ferreira Uemura é jornalista, empresária, diretora da empresa de eventos de aventura ULTRAMACHO e escreve exclusivamente toda quinta-feira neste Blog (www.ULTRAMACHO.com.br) - e-mail: ferreirauemura@gmail.com