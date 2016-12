A relação mídia e Poder Judiciário

Jackelyne Pontes

Atitudes positivas no ambiente de trabalho são sempre bem-vindas. Um ambiente leve e harmonioso, muitas vezes só depende de algumas posturas e de um modo diferenciado de pensar e conduzir os processos.

A diversidade de personalidades, maneiras de ver a vida e de atitudes diante das situações corriqueiras podem ser revertidas para um resultado que seja agradável para todos. Isso chama-se respeito ao individualismo.

Há pessoas que nasceram com o dom do trabalho em equipe, e conseguem agregar, compartilhar conhecimentos, respeitar a opinião alheia, e ser proativo. Geralmente são comprometidas, dedicadas, têm foco e dedicam-se ao incansavelmente para trazer resultados, para cumprir e ultrapassar metas.

Na maioria dos casos, o profissional é demitido não pela deficiência técnica, mas sim pela sua postura inadequada ou postura agressiva. Ouvir, acatar sugestões e principalmente saber reconhecer o erro é primordial. Para isso é necessário ter coragem, ser confiante e ter firmeza, contagiando todos a sua volta.

Como é bom conviver com alguém que a cada dia nos propõe temas para pesquisas e está sempre atualizado sobre o que acontece. Instigar o aprendizado, procurar soluções coletivamente e apresentar alternativas através de estudo de casos de outras fontes é inteligente e poupa uma série de investimentos sejam eles financeiro ou mesmo de tempo, que é um item precioso.

Digo isso tudo porque estamos passando por um período de transição de poderes. Os novos prefeitos e vereadores foram diplomados, e no primeiro dia do ano tomarão posse para um ciclo de quatro anos de mandato. Me preocupa quando os cargos são preenchidos com mera indicação política. Concordo que os aliados do novo gestor podem e devem fazer parte de sua equipe, porém é necessário que a equipe comissionada tenha um mínimo de formação, de perfil técnico e que principalmente saiba lidar com os problemas da comunidade.

Gestores que estão à frente de suas pastas e que coordenam de seus escritórios com ar condicionado ou que usam seus smartphones com mais frequência que recebem os servidores “olho no olho” ou que não visitam as unidades para ver de perto a realidade do trabalho tendem a esmorecer e não ter sucesso. Uma grande vitória é quando no fim de um mandato, aquele que ocupou o cargo de gerente, coordenador, diretor ou qualquer outro cargo de destaque é lembrado, é citado como referência de liderança.

Para tal, é necessário ao aceitar um convite para gerir uma equipe, seja ela de que porte for, fazer alguns questionamentos pessoais como por exemplo: tenho conhecimento da área e capacidade para coloca-los em prática?

Sou altruísta e tenho temperança para exercer com o cargo levando em consideração o melhor para a comunidade e não privilegiando o meu círculo de amizades e as pessoas mais próximas de mim? Tenho a habilidade de resistir às situações de pressão, superar os obstáculos e agregar pessoas em prol do bem comum?

Futuros gestores, façam uma autoanálise!

Jackelyne Pontes é cirurgiã-dentista, mestre em Saúde Coletiva, filiada ao Sinodonto-MT (Sindicato dos Odontologistas do Estado de Mato Grosso) e escreve exclusivamente para este blog todo domingo - jackelynepontes@gmail.com