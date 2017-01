A solidão do líder

Sandra Cristina Alves

A velocidade do envelhecimento populacional precisa ser vista com atenção por instituições como a Defensoria Pública e por cada cidadão brasileiro. No âmbito Institucional em cumprimento de seus fins, o envelhecimento da população deve ocorrer no âmbito de promoção de direitos humanos. Envelhecer com dignidade é um assunto que precisa ser refletido desde a idade adulta, ou até mesmo, dos primeiros tempos de vida.

As projeções estatísticas do IBGE e Organização Mundial da Saúde informam que o Brasil tem um ritmo de envelhecimento superior ao do continente europeu. A França levou 145 anos para dobrar a população de idosos. No Brasil, isso vai acontecer em apenas 25 anos, segundo as estimativas da Organização Mundial da Saúde. Esta característica própria do século 21 causa uma série de impactos na sociedade.

Em 1950, o Brasil tinha 2 milhões de pessoas com mais de 60 anos. Em 1965 esse número saltou para 6,2 milhões. Na virada do século chegou a 13,9 milhões e, em 2025, chegará a 31,8 milhões. Numa projeção para 2060, um terço da população brasileira será formada por pessoas com 60 anos ou mais, aproximadamente 73,5 entre os 218,1 milhões estimados.

A principal consequência para a desatenção ao envelhecimento populacional no Brasil é a perda do chamado bônus demográfico, quando há proporcionalmente mais jovens em idade ativa que crianças e idosos. Em nosso país ocorre o envelhecimento e mantemos a condição de país pobre, o que se denota do atual cenário econômico-social.

E nesta conjuntura de população envelhecida as prioridades sociais se transformam. As questões de saúde migram das doenças infecciosas e suas medidas protetivas para o tratamento de doenças crônicas não transmissíveis que causam incapacidade, as medidas preventivas são pouco eficazes e os tratamentos são complexos, crônicos e caros. O idoso precisa de cuidados. O sistema previdenciário se sobrecarrega.

A pergunta que se propõe é acerca do papel e da responsabilidade da Defensoria Pública - enquanto instituição que foi estrutura pela Constituição Federal como essencial à função jurisdicional do Estado, que tem como incumbência a orientação jurídica, a promoção dos direitos humanos e a defesa dos direitos aos necessitados – no processo de envelhecimento da população brasileira.

E a resposta está na diligente atuação em dois planos: a) emergencialmente na proteção dos direitos violados, em especial ao idoso em situação de abandono, maus tratos e vulnerabilidade, pois o Estatuto do Idoso precisa se fazer respeitado; b) continuamente na educação em direitos e chamado à atuação colaborativa entre as diversas instituições para o preparo ao envelhecimento.

O envelhecimento precisa ser discutido em sociedade e em suas instituições. E mais, as repercussões nas searas do abandono, maus tratos, vulnerabilidades e as crises familiares decorrentes da falta de preparo ao convívio com o idoso devem ser chamados à responsabilidade do Estado, mas também de cada cidadão.

O defensor público sabe como e onde atuar para auxiliar o cidadão idoso em suas demandas, para efetivar os direitos humanos e a cidadania. É tempo de enfrentar mais um de tantos desafios: o envelhecimento com consciência, responsabilidade e dignidade.

Sandra Cristina Alves é defensora pública do Estado, escritora e escreve exclusivamente neste Blog toda segunda (sandrac.alves@terra.com.br)