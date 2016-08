Alienações Machadianas

Empurrado pelo governador Pedro Taques, o PSDB é a sigla que mais tem candidatos a prefeitos no Estado. Nos 141 municípios, 74 candidatos vão disputar as prefeituras, o que representa um percentual de 52,5%. No total, a legenda possui 1.159 candidatos, divididos entre prefeitos, vice-prefeitos vereadores.

Destaque para Cuiabá, uma vez que a sigla tem como cabeça de chapa Wilson Santos, que disputa o Palácio Alencastro pela terceira vez. A capital tem 414.461 eleitores. A legenda também se destaca nos municípios de Rondonópolis, com a candidatura do vice prefeito e ex-governador Rogério Salles (PSDB) e Tangará da Serra, onde Vander Masson (PSDB) – filho do deputado estadual Saturnino Masson - disputa o pleito. Nas cidades de Jaciara, Cáceres, Chapada dos Guimarães e Nobres também têm tucanos na disputa.

A sigla tucana não terá um representante no segundo maior colégio eleitoral de Mato Grosso, Várzea Grande, por conta do recuo de Willian Cardoso, que desistiu após falta de apoio político e, segundo William, por exigência do próprio governador, este nega interferência.

Em segundo lugar aparece o PSD que tem a maior bancada da Assembleia com 6 deputados e conta com a liderança do vice-governador Carlos Fávaro. A legenda tem 56 candidatos a prefeito. O partido possui 823 candidatos, contando com os vereadores. A principal cidade com representante do partido é Sinop, que tem Roberto Dorner como cabeça de chapa.

Mário Okamura/Rdnews

Em terceiro lugar, aparece o PMDB com 49 candidaturas. O partido do ex-governador Silval Barbosa tem 4 deputados na Assembleia, empatando com o PSDB e PSB. A sigla tem candidato em Cuiabá, com Emanuel Pinheiro, que conta com o apoio dos servidores públicos do Executivo, por conta do imbróglio com da Revisão Geral Anual (RGA).

Outras cidades em que PMDB tem candidato são Primavera do Leste, com o doutor Paulo Bersch, que concorre contra Getúlio Viana (PSB). A dupla já disputou a prefeitura do município há 12 anos. Á época, o eleito pela população foi o irmão do deputado estadual Zeca Viana (PDT). O município de Alta Floresta tem o peemedebista, doutor Azeil na disputa a reeleição. Em Barra do Garças tem Roberto Farias, também pela reeleição.

Já o PSB, partido do prefeito de Cuiabá, Mauro Mendes, tem 44 candidaturas. Atualmente, a sigla tem 4 parlamentares no Legislativo estadual. Depois vem o DEM com 25 candidatos a prefeitos, PR com 20, PDT 19, PV 14, PSC 13, PP 11.

São 10.168 mil candidatos em todo o estado. Prefeitos somam 382, vice-prefeitos 383 e 9.403, tentam uma vaga como vereador.