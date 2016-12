Depois de uma Constelação Familiar...

Deputado Ondanir Bortolinni (Nininho), do PSD, 1º secretário da AL explica que a lei o obriga a notificar Estado, sendo passível de penalizações no fiml do mandato da Mesa Diretora caso não o faça

O Mesa Diretora da Assembleia vai ingressar com representação contra o governo estadual para cobrar R$ 48 milhões de excesso de arrecadação, referentes aos anos de 2015 e 2016. A informação foi divulgada pelo primeiro secretário, deputado Ondanir Bortolini, o Nininho (PSD).

Para o social-democrata, a lei o obriga a notificar o Estado, sendo passível de penalizações no final do mandato da Mesa Diretora caso não o faça. “Temos saldo a receber que, por lei, eu vou ser obrigado a acionar o governo. É lei e não irei descumprir. Só que essa questão de recurso, eu entendo que não era o momento de vir o dinheiro para cofre da Assembleia porque bloqueia a conta do governo, que não poderá encaminhar recurso para Saúde”, explica.

Nininho afirma que o Legislativo não necessita do recurso, uma vez que há aporte para pagamento dos salários dos servidores, pagos nesta quarta (6), e também para o 13º. “É direito da Casa. O governo pode não cumprir agora, mas no momento oportuno vai pagar", pontua.

Apesar de garantir que Assembleia tem recurso em caixa, o Poder atrasou o pagamento do salário de novembro em razão da falta do repasse do duodécimo para o Legislativo. Com isso, os vencimentos que são quitados no último dia do mês, foram pagos somente nessa terça.

O parlamentar criticou ainda o fato dos colegas Zeca Viana (PDT) e Janaina Riva (PMDB) o acionarem, juntamente com o presidente Guilherme Maluf (PSDB), por não cobrarem o repasse do duodécimo de R$ 68 milhões. “É prerrogativa dos deputados. Mas eu jamais seria irresponsável. Temos caixa para pagar funcionário enquanto o Estado passa por uma crise financeira”, sustenta.

TAC

Um Termo de Ajustamento de Conduta (TAC), no qual o Governo se compromete a repassar os recursos em sete parcelas, foi firmado para evitar que os Poderes e órgãos autônomos ingressassem na Justiça contra o Executivo. Entretanto, o Executivo não cumpriu com acordo.

Para justificar o atraso no duodécimo, o governador Pedro Taques (PSDB) alega que o fluxo de caixa não está com desempenho adequado. Isso significa que as despesas crescem mais que a arrecadação do Estado.

Diante disso, o Estado repassou R$ 99,5 milhões referentes aos duodécimos do Tribunal de Contas do Estado (R$ 12,5 milhões), Ministério Público Estadual (R$ 22 milhões) e Tribunal de Justiça (R$ 65 milhões).