Esperança é o sonho que se vive acordado!

O deputado estadual Romoaldo Júnior (PMDB), que foi líder do Governo Silval Barbosa na Assembleia, do mesmo partido, avalia ser necessário passar a limpo o sistema político brasileiro. De acordo com ele, a operação Lava Jato, e as que ocorrem em Mato Grosso são reflexo do modelo eleitoral do país. O combate à corrupção e as delações se iniciaram no Estado durante o governo Silval. “A gente [não pode] falar que não existia caixa 2 e que não existia financiamento por parte de empreiteira, sempre existiu isso”, disse.

O peemedebista declarou que acredita que o governador Pedro Taques (PSDB) está bem intencionado. Sobre o envolvimento do nome do governador Taques em alguns esquemas de corrupção Romoaldo diz que precisa ser investigado, mas que é preciso ter cuidado para não se rasgar a biografia de alguém que tem mais 20 anos no trabalho de combate à corrupção.

O empresário Alan Malouf, em delação premiada contou que, entre março ou abril de 2014, o governador o procurou em sua residência dizendo que tinha vontade de se candidatar ao governo e teria lhe solicitado ajuda para conseguir “apoio de agremiação de pessoas”. O empresário confirmou fazer parte do grupo de apoio a Taques, assim como outros empresários. Alan relatou ter tido conversas com Taques sobre um suposto débito não declarado da campanha eleitoral de 2014, bem como sobre a prisão do empresário e delator da Operação Rêmora, Giovani Guizardi. Alan contou que “investiu” R$ 10 milhões na campanha de Taques ao governo.

Polêmica

Romoaldo também esteve no olho do furacão, quando foi citado na operação Ventríloquo, que investiga um desvio de aproximadamente R$ 9,3 milhões em recursos da Assembleia, entre os anos de 2012 e 2014. “Ninguém pode ser pré-julgado. Eu fui acusado na operação ventríloquo, a imprensa pré-julgou, porque um advogado fez tudo isso e gravou e usou. Eu não gostaria de pré-julgar o governador por causa da Rêmora. Mas é mais um caso onde o financiamento das campanhas aparece através de uma coisa que é irregular. Se constatar que é verdadeiro, tem que ser punido", argumentou.