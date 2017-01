Massagem e o poder de promover a saúde

Luiz Vicente Dorileo

Motivo um - O primeiro deles é a procrastinação. É preciso eliminar esse costume de deixar para depois o que já poderia ser resolvido neste momento. Esse é um hábito que interfere no nosso dia a dia. E não quer dizer que só as coisas urgentes e importantes têm que ser resolvidas, mas, também aquelas coisas que nos são corriqueiras e aparentemente não estão na nossa agenda como urgentes mas que também são importantes de serem resolvidas.

Motivo dois - Outro é o medo ou a resistência à mudança. Muitas pessoas ainda sentem medo do novo. São conformados com a situação em que estão vivendo no momento. São pessoas com a Síndrome da Gabriela. Ou seja, acreditam no pensamento retirado de parte da música "Modinha Para Gabriela", composta por Dorival Caymmi: “Eu nasci assim, eu cresci assim, e sou mesmo assim, vou ser sempre assim”. Fazem sempre tudo do mesmo jeito, usam o mesmo caminho para o trabalho, usam o mesmo tipo de roupa, mesmo perfume, nunca se arriscam em algo novo nem quando infelizes. Quem se enquadra na Síndrome da Gabriela prefere ficar na sua zona de conforto, acha que as mudanças podem lhe trazer problemas e não confia na sua capacidade de lidar com o novo ou ainda desconhecido.

É fundamental estimular as mudanças e se adaptar a elas. O primeiro passo para agir e sair da nossa zona de conforto. É o novo que nos permite reaprender e melhorar. Alvin Toffler, autor futurista, já dizia há muito tempo: “As mudanças são a única certeza que temos.”

Motivo três - Um outro motivo que atrapalha e faz a pessoa não ter iniciativa é a falta de objetivo associado a ausência de metas claras e um plano para alcançá-las. Napoleon Hill, ao longo de 20 anos, estudou, organizou e analisou dados da vida de mais de 16 mil pessoas. A conclusão que ele chegou foi que 95% das pessoas que não obtiveram desempenho satisfatório na carreira não tinham claro um propósito. Porém, outros 55 que alcançaram o sucesso possuíam, além dos objetivos e propósitos definidos, um plano para alcançá-los.

Podemos concluir que a maioria das pessoa não alcança seus objetivos por 3 motivos:

1- Não tem um objetivo definido de modo claro. Isso quer dizer que definir como objetivo: “Vou comprar uma casa”. Não é objetivo claro. Objetivo definido de forma clara seria: “Vou comprar uma casa, com 1000 metros quadrados, em condomínio fechado, no bairro tal, na cidade de tal, no valor de tanto, até dezembro do ano tal". Melhor ainda se deixar esse objetivo em um lugar visível que possa te fazer lembrar dele sempre.

2 - Tem objetivo definido, mas, não faz um plano para alcançar. Planejamento é fundamental para dar a orientação necessária na busca do objetivo. Planejar significa projetar antecipadamente a ação que será colocada na prática.

3 - Tem definido o objetivo de forma clara, faz o plano, mas, não executa o plano. Tudo que começa tem que acabar. De nada adianta ter a iniciativa de começar algo e não ter a acabativa para finalizar o que começou. Não abandone seus objetivos, seus projetos, os sonhos de sua vida pela metade. Siga pelo seu caminho até o fim, ele só termina quando acaba.

Fica claro que não adianta saber o que se quer, é preciso colocar em práticas as ações necessárias para se conquistar o que se deseja. Ter um sonho ou uma grande meta é apenas uma parte do caminho, mas ainda falta identificar o que e como fazer ou seja falta o planejamento e, fazer o que deve ser feito ou seja executar o plano.

Motivo quatro - Existe também o efeito do planejamento em excesso, o falar muito e agir pouco, a espera pelo melhor momento de agir que nunca chega. O melhor momento da vida é agora, não fique só reclamando e dizendo frases negativas como: “vou esperar a crise passar e o mercado melhorar”. Ou jogando para o futuro o seu sucesso com frases como: “Vou esperar a virada do ano para começar”. A verdadeira grandeza na vida é fazer o que puder a começar de agora, usando o que você tiver de conhecimento e habilidades e fazer o melhor que você conseguir. Zig Ziglar já dizia: “Faça hoje o que a maioria não faz, para ter amanhã o que a maioria não tem”.

Motivo cinco - Outra coisa que atrapalha é a insegurança causada pelo desconhecimento de saber ao certo: Qual o nível de competência seu objetivo necessita? Atualmente as pessoas não se sentem preparadas ou acreditam que não têm todos os recursos que irão precisar para executar com sucesso as ações para a realização de seus objetivos. Tem a ver com o medo do fracasso, o medo de dar errado e o pessimismo que toma conta e destrói o ser humano.

Lembre-se, o que pensamos vai refletir em como agiremos. Portanto, controlar nossos pensamentos é controlar nossas atitudes. Nem todo pensamento é construtivo ou positivo. Por isso, pense no que você quer e pare de pensar no que você não quer.

O fato é que ter iniciativa e ser proativo dá muito trabalho. Mas é preciso ter essa atitude em todas as nossas ações no dia a dia. Ela nos deixa diferente das pessoas comuns do mercado de trabalho. E por isso ela exige mais energia, personalidade, firmeza de propósito, caráter e personalidade. Não espere, comece agora. Não pense no trabalho, pense no resultado. Acabe com os maus hábitos que impedem você de agir agora.

Luiz Vicente Dorileo da Silva (Shipu) é palestrante, consultor formado em administração com MBA Executivo Internacional e especialista em marketing. E-mail: shipumt@hotmail.com