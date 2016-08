Não vote em golpistas

Roberto Freire

Independentemente do resultado do julgamento do Senado do caso Dilma, ela já está condenada pelos seus atos e pela grande maioria ao ostracismo. Ainda que não exista a figura do ostracismo no direito, ele existe de fato na política. Nada mata mais a autoridade e o poder do que o riso ou a indiferença; como a Dilma não é caso de rir, mas de chorar ou se envergonhar, ela se torna cada vez mais alguém indiferente para a maioria.

É fato que desde o princípio do segundo mandato da Dilma ela pouco ou nenhum poder teve. Ainda que eleita para o cargo de presidente, o mesmo nunca lhe coube de fato, pois adquirido com falsas promessas, quando do contato com a realidade ela nada sabia do que fazer. Responsável única e exclusiva pela situação catastrófica da economia em que nos encontramos, acabou por ser responsável pela catástrofe política da qual vai acabar como a vitima principal.

Irresoluta, fraca, frágil e sem visão política e econômica, seus dizeres e suas falas acabaram por ser uma triste repetição do mesmo mantra: golpe! Quanto aos problemas nacionais, esses simplesmente desapareceram da sua fala ressentida; tudo de sério que ocorre no país para ela se resume ao suposto “golpe” que sofre. De resto, nada mais importa ou é importante.

Ela simplesmente desapareceu dos noticiários. Seus movimentos políticos, seus encontros, seus discursos estão restritos aos seus aduladores, e o pouco que aparece na imprensa é para relatar suas tentativas frustradas de tentar criar uma discussão, que ninguém, nem seu partido, está interessado em debater, pelo menos, não com ela. A proposta do plebiscito é simplesmente uma atitude desesperada de tentar angariar as graças do povo. Mesmo aqueles que, como eu, gosta de plebiscitos e referendos, e considera importante a ocorrência dos mesmos em questões chaves da nação (decisões sobre processo eleitoral, aumento de impostos, mudanças constitucionais, etc.), percebe que além de utópica, ela não tem nem pé, nem cabeça, nem traz qualquer reflexão mais aprofundada subjacente, apenas por falta do que propor de razoável e realizável, assaca de uma proposta populista na vã esperança que as pessoas abraçarão essa “questão” só porque é apelativa.

Ninguém está interessado mais no que ela pensa sobre o Brasil, sobre economia ou sobre política. Ela não apenas perdeu o poder, perdeu qualquer autoridade sobre as questões nacionais. Sem grandeza, sem clareza, sem virtudes, sem capacidades, sem inteligência Dilma hoje é um cadáver insepulto. Sua biografia será breve e irrelevante, sendo apenas mais uma curiosidade histórica nacional, isso, é claro, não sejam revelados mais escândalos envolvendo a presidente, pois daí sua biografia sairá da política e irá para a polícia, e, talvez, se estenda por inúmeras páginas de uma ficha corrida gigante.

Agora, resta pouco o que fazer para a Dilma. A renúncia que seria um gesto de grandeza já passou o tempo. Há o suicídio, mas creio que ela seria capaz de matar por uma causa, mas não creio que seja capaz de morrer por uma. Ficará apenas esperando agonizando o seu fim fatídico. Enquanto isso encarece cada dia mais a vida de todos nós com gastos ostentativos das mordomias estatais; até o último dia será para nós um ônus que teremos que carregar (e pagar), uma mala inútil que toma tempo e dinheiro de todos nós, sem consciência culpada por gastar o bem público para os seus interesses privados: manter-se no poder, nem que para isso tenha que falir ainda mais o país.

No mais, em questão de uma ou duas semanas deixaremos de ter que pagar e ouvir relatos de uma pessoa pequena, e passaremos a ter alguma normalidade política. Naturalmente, que os problemas políticos e econômicos continuarão, mas agora sem uma locomotiva que puxe o trem no sentido contrário do seu destino. Ao menos, economizaremos com o palácio da Alvorada, com salários dela e de assessores, com gastos com segurança, translado, enfim, não teremos mais que pagar suas despesas. E ela, após tantos anos vivendo à custa do Estado, terá que finalmente procurar um emprego honesto.

A única coisa boa de tudo isso que está acontecendo é que se pode tirar lições e crescermos politicamente. Mas, ainda que possível, isso não é certo. De fato, só a maturidade política pode evitar que continuemos a fazer péssimas escolhas políticas, e percebermos que é o legislativo quem dá a palavra final, o que significa que é melhor se preocupar com a participação de deputados e senadores do que com o presidente, que pode pouco sem que o Congresso concorde com ele.

Roberto de Barros Freire é professor do Departamento de Filosofia da UFMT. E-mail: rdefreire@uol.com.br