O equilíbrio entre dar e receber

Gilberto Leite Para secretário-chefe da Casa Civil, Paulo Taques, capital é importante, mas não tira mérito do grupo político do governo que venceu em 40 cidades e conquistou o maior número de prefeituras no Estado

O secretário-chefe da Casa Civil, Paulo Taques, não avalia que o fracasso do candidato do governo, Wilson Santos (PSDB), na disputa à prefeitura da Capital, possa ser considerado uma derrota do Governo Pedro Taques (PSDB). Para ele, um dos principais cabos eleitorais de Wilson, o grupo elegeu a maioria de prefeitos no Estado, o que é suficiente para demonstrar sua força política.

“Seja com o PSDB, com o PSD, PSB e demais partidos. É claro que a Capital é importante, mas não tira o mérito do grupo político que venceu na maiorias dos 141 municípios”, disse o secretário. O grupo, entretanto, perdeu em cidades importantes como Cuiabá, Rondonópolis e Sinop - que estão entre as quatro maiores de Mato Grosso.

Nos bastidores, a avaliação é de que o desgaste de Taques, especialmente devido à relação com os servidores públicos, tenha contribuído para o resultado negativo de Wilson que obteve 39,59% dos votos, diante de vantagem de Emanuel superior a 20 pontos percentuais, ao conquistar 60,41% dos votos. O tom da campanha de Wilson também é alvo de críticas. O chefe da Casa Civil, no entanto, ameniza.

Ele reconhece que o alto índice de rejeição do candidato tucano teve impacto no processo eleitoral, mas avalia que, no decorrer do processo, houve recuo. “Wilson teve um alto índice de rejeição no primeiro turno, mas conseguimos reverter isso e chegamos ao segundo turno. E, apesar da derrota que deverá ser analisada com diversos fatores, o PSDB mostrou força", analisou.

Diálogo

O secretário, no decorrer da campanha, chegou a dizer que o governo teria dificuldades de confiar em Emanuel Pinheiro (PMDB). Acontece que o prefeito eleito integra o mesmo grupo do ex-governador Silval Barbosa - preso há mais de um ano devido a supostos crimes de corrupção. À época, Paulo disse que, se Emanuel fosse eleito, Cuiabá viveria momentos difíceis.

Agora, após a derrota de Wilson neste domingo (30), o chefe da articulação política da Gestão Taques adotou discurso mais ameno e se limitou a dizer que "a relação com o prefeito eleito será institucional, da mesma forma que será com os dos outros 140 municípios. Uma relação entre governador, secretários de Estado e prefeitos”.

Balanço

Com a derrota em Cuiabá, o PSDB permanece com 40 prefeituras dos 141 municípios. No entanto, nas 10 maiores cidades do Estado, a base governista elegeu apenas quatro prefeitos - Lucimar Campos (DEM) em Várzea Grande; Francis Maris (PSDB) em Cáceres; Ari Lafin (PSDB) em Sorriso; e o produtor rural Luiz Binotti, que derrotou o aliado de Taques em Lucas do Rio Verde Otaviano Pivetta (PSB), mas que pertence ao PSD do vice-governador Carlos Fávaro.

Depois do PSDB, quem mais conquistou vagas no Executivo municipal, foi o PSD com 23 prefeitos eleitos. Em terceiro, o PMDB que com a vitória em Cuiabá, governará 16 prefeituras e o PSB em quarto com 15 prefeitos.

Em relação à representatividade, entretanto, o PMDB é o que mais se fortaleceu. Vai comandar 15 cidades que, juntas, somam 636,3 mil eleitores, 28% do eleitorado de Mato Grosso. Além da capital, o PMDB continua à frente de cidades pólos, como Barra do Garças (Araguaia), com Beto Farias; Tangará da Serra (Médio-Norte), com Fábio Junqueira; e Alta Floresta (Nortão), sob Asiel Bezerra.