Gilberto Leite Deputado federal Carlos Bezerra diz que terá 1ª conversa sobre aliança para vencer eleições em 2018

O PMDB está se mobilizando com objetivo de retornar ao Palácio Palácio Paiaguás em 2018 e já convocou os possíveis aliados para discutir a sucessão do governador Pedro Taques (PSDB). O primeiro encontro será realizado na segunda (13), no Hotel Taiamã, em Cuiabá.

Os peemedebistas governaram o Estado até 2015 através da Gestão Silval Barbosa. Entretanto, o ex-governador está preso desde setembro de 2015 por suposto envolvimento em esquemas de corrupção.

Além do PMDB, PR, PP, PT, PSC, PDT, PCdoB e siglas menores confirmaram presença na reunião da oposição. Segundo o deputado federal Carlos Bezerra, será a primeira conversa no com objetivo de viabilizar uma aliança com condições de vencer as eleições em 2018. “Ainda não existe nenhum pré-candidato definido. Vamos conversar no sentido de construir a união como fizemos em Cuiabá com a candidatura do Emanuel Pinheiro e deu certo”, declarou Bezerra, que preside o PMDB mato-grossense.

Conforme Bezerra, as siglas estão dispostas a repetir o mesmo procedimento adotado em Cuiabá nas eleições de 2016 e que resultou na vitória do peemedebista. “Vamos reunir e começar o processo de discussão. Cada partido coloca seu projeto e no final, vamos ver o que é viável e definir nossa chapa para 2018. Esperamos que todos os partidos estejam unidos numa chapa só”, concluiu.

Para 2018, o PMDB aposta na candidatura do presidente do Tribunal de Contas do Estado (TCE), Antonio Joaquim. Por isso, aguarda a aposentadoria do conselheiro ainda neste ano para oficializar a filiação e pré-candidatura.

Já o PR almeja lançar o senador Wellington Fagundes para governador. O republicano já articula nos bastidores para se viabilizar.

No PP, o nome lembrado para concorrer a governador é do secretário de Política Agrícola do Ministério da Agricultura Neri Geller. O PT apresenta para a disputa o médico Lúdio Cabral, o deputado federal Ságuas Moraes e o ex-deputado estadual Alexandre César.