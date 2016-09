Política: um desalento da atualidade

Roberto Freire

A política é uma prática social iniciada pelos gregos, em que o viver e o conviver são decididos mediante palavras e persuasão, e não através de força e violência. A instituição do poder político representa que ao invés de forçar alguém mediante violência ou ordenar, característicos das tiranias, na qual o chefe de Estado impera com poderes despóticos, se impõe a fala entre iguais, que persuade e convence pelos argumentos, pelo poder que vem da autoridade e não pela força que vem do autoritarismo.

Parte de um princípio básico também instituído pelos gregos: o homem é livre e racional. Isso significa que, para além das contingências da fortuna ou dos desejos dos deuses e da natureza, são os homens os responsáveis pelo seu destino enquanto cidade ou povo; são livres para atingir a sua glória e a sua eternidade ou a sua desgraça e o seu fim. Sendo assim, é a única criatura a desfrutar da liberdade e da racionalidade, que significa a possibilidade de instituir para si mesmo seus costumes e a forma de convivência entre os homens.

A política traz como pré-requisito uma crença na razoabilidade humana, onde não são necessárias nem a força bruta da violência, nem o temor servil de forças obscurantistas sobrenaturais para convencer as pessoas ao justo e ao certo. A vida política e a atividade pública como um exercício da autonomia dos indivíduos com relação aos outros e às instituições com as quais está convivendo (e não meramente submetido), dá outro caráter a convivência dos homens, substituindo o medo e o temor entre as pessoas do Estado despótico, pela confiança mútua e o compartilhamento da vida comum tida como igualitária.

O fato é que para chegar à vida política, é necessário superar o imediatismo dos interesses particulares, dominar as paixões, a ganância, e até mesmo as necessidades, e fazer prevalecer uma razão bem intencionada, certa abnegação, assim como o raciocínio de longo prazo. Não que isso sempre ocorra ou possa assim sempre ocorrer, mas há esse ideal como horizonte quando se institui a vida política. Ou seja, há política quando se abre mão da violência como meio de sujeitar as vontades sociais e se utiliza a fala para negociar os interesses.

O caráter específico da ação política, para diferenciá-la da ação social em qualquer das suas outras modalidades, está no fato que exija o concurso de outras pessoas, obrigando o seu promotor a por em jogo uma técnica de agrupamento de colaborações, onde a ação não é simplesmente individual e material, mas pressupõe um concurso de vontades voluntárias. Uma comunidade política é um tipo de organização da “autodominação” baseada em consensos e no convívio dos dissensos, e não num amontoado de pessoas submissas ao domínio do governante como ocorre em sociedades autoritárias.

Entretanto, na democracia/república contemporânea se consolidou formas de governos aceitando no seu interior um estreitamento ao mínimo (por vezes e na maioria das vezes, basta que paguem os impostos!) da participação dos cidadãos (que são mais contribuintes e consumidores), através do voto, pois os interesses econômicos e privados lhe são prioritários, concomitante ao estreitamento da participação nas decisões políticas.

Além disso, ainda que para a ocorrência de uma democracia seja necessário que se constitua um arranjo institucional capaz de permitir que os indivíduos alcancem um acordo acerca do significado do bem comum, e que se suponha que cada um pode, através da argumentação racional, entender ou ser convencido acerca de uma concepção unificada do bem comum, a história mostra que mesmo as questões que podem se constituir em objeto de consenso entre a população, por exemplo, a necessidade de um sistema de saúde público, pode envolver discordâncias que nem sempre são passíveis de resolução racional.

A transformação do governo em administração, ou das repúblicas em burocracias, e o desastroso encolhimento da esfera pública que as acompanhou faz da liberdade, ou seja, o poder de agir encolha todos os dias: parece que temos que nos adequar ao sistema operacional de guichês burocráticos; antes que atos e gestos esperam-se comportamentos etiquetados. A crescente preocupação consigo mesmo tem tornado mais desejável delegar funções políticas e públicas aos organismos estatais e governamentais, sendo preferível pagar alguém para exercer os encargos públicos, do que largar os afazeres pessoais para exercer atividades públicas ou políticas.

A política tem deixado de ser um instrumento de instituição do comum e se torna cada vez mais uma jurisdização de direitos individuais; no lugar da igualdade, a busca pelo pessoal e coletivamente diferente dos demais. Mais do que uma suposta busca pela convivência comum e ética que a política permite, a busca da delimitação de espaços, direitos, deveres e regras de etiqueta que a sociedade (ou seus membros mais influentes) deseja. Não se quer o esforço e o tempo que terão que ocupar para exercer a liberdade que é sempre trabalhosa.

Eis então que assistimos o crescente desalento com a política no mundo ocidental, o desapontamento com a falta de soluções simples e fáceis que a vida ordinária permite e que na vida política inexiste. Todos, ou quase todos, se sentem impotentes e alimentam ressentimentos contra “grandes” inimigos imaginários. Alguns seres humanos sempre preferem a paz do aprisionamento, uma segurança satisfeita, uma sensação de ter finalmente achado o seu próprio lugar no cosmos, preferem tudo isso aos dolorosos conflitos e perplexidades da liberdade desordenada do mundo, não querem os riscos de se tomar decisões.

Não é uma mera alienação política como se avista nas culturas ocidentais pós-renascentistas, onde se escolhe a privacidade do lar e dos negócios particulares ao invés da vida pública e dos negócios políticos, mas a não percepção de possibilidade de escolhas ou mesmo da existência da liberdade. Na verdade, há um infantilismo ocorrendo em nível mundial, onde a grande maioria se sente vítima de conspirações e forças “ocultas” e se entende como um ser passivo, paciente, incapaz de agir num mundo massivo, enfim, um impotente diante das grandes potências “ocultas”.

Com isso, de um lado, cresce o horror que cada vez mais as pessoas manifestam pela política, chegando mesmo ao asco e ao desprezo de algo que é considerado essencialmente imoral, ou pelo menos pouco digno, um assunto imundo. Isso acarreta que o debate político é cada vez mais raro, as pessoas contentam-se apenas em destilar seus ódios pelos adversários/inimigos, que são todos aqueles que não comungam de suas ideais. O asco da política é um dos perigos mais sério que ela corre.

As pessoas não querem debater, querem ações fortes. Por outro lado, o asco pela política tradicional também tem sido um dos motores que tem levado jovens marginalizados na Europa para o movimento terrorista, normalmente descendentes de membros das ex-colônias que tem um tratamento discriminatório em território europeu. O ressentimento e a falta de oportunidade de encontrar um lugar numa sociedade fechada ao estrangeiro, associada, é claro, a uma formação apenas elementar, faz com que escolham o caminho da guerra contra o mundo, que se não garante uma vida melhor, permite uma morte “digna” – dignidade aqui tem que ser bem relativizada.

Buscam uma justificação moral para seus atos imorais: o terror explicado pelo ressentimento, pelas maldades sofridas.

As pessoas não estão dispostas a abrir espaço ao debate, estão querendo impor ideias. A participação política exige doação do tempo pessoal para a convivência comum, o que também não parece um pedido razoável no mundo pragmático da atualidade, todo voltado para a satisfação própria; morrer por uma causa hoje é impensável, ainda que matar possa parecer bem razoável. Com isso os debates se tornam cada vez mais raros e vemos os monólogos imperarem; fala-se só com os já convencidos e ouvem-se apenas aqueles que concordam.

O fato é que a desconfiança é o que mais cresce no mundo atual, o que vai contra o espírito político que se constitui com a confiança mútua. De certo modo, os terroristas estão ganhando a guerra, gerando uma desconfiança generalizada, uma vigilância contínua de tudo e de todos, que de pouco ou mesmo nada serve, pois que dependendo da mente da pessoa tudo pode se tornar numa arma cruel.

Temo por dias sombrios, onde o medo e o ódio num crescendo entre superstições arcaicas, leve as manadas humanas a se isolarem em nichos de seguranças ilusórias: O que falta não são leis ou instituições, mas atitudes: o homem acovardado se esconde atrás de controles cada vez mais incontroláveis. O mundo amedrontado se ajoelha nas filas de revista dos aeroportos, estádios, shows, formaturas, bancos, enfim, iludidos de que o enfrentamento exige apenas inteligência, quando na verdade o fundamental é a coragem, que é o que de fato inibe a violência.

Roberto de Barros Freire é professor do Departamento de Filosofia da UFMT. E-mail: rdefreire@uol.com.br