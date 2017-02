Segurança, nós e as portas giratórias

Sandra Alves

Nas reuniões de trabalho ou de lazer, os hipócritas são os maiores detentores da razão. Persistem no julgamento e aconselhamento impondo as penas mais cruéis aos transgressores das regras que, internamente, é o maior pecador. E nesse sentido a frase que mais chocou o mundo na última semana foi do Papa Francisco “é melhor ser ateu do que católico hipócrita”.

O hipócrita é aquele que finge agir de forma lídima, correta, virtuosa. É o que denuncia uma conduta condenando-a, enquanto realiza a mesma ação. A palavra deriva do latim hypocrisis e do grego hupokrisis ambos significando a representação de um ator, atuação, fingimento (no sentido artístico). E se os atores gregos usavam máscaras para representar, os seres humanos se apresentam hoje com enorme desenvoltura nesta arte, sem precisar de qualquer disfarce.

No lar, um dos cônjuges passa a tarde no motel com sua amante enquanto exige da companheira conduta ilibada. Nesse sentido diria Abraham Lincoln: “se você tivesse duas caras, estaria usando esta?”. Pudera o ser humano sobreviver sem a hipocrisia, manter a capacidade de indignação ante as hipocrisias do mundo, revigorar diuturnamente a energia necessária para o combate a este mal.

Milhões são destinados às folias carnavalescas enquanto postos de saúde fecham; escolas seguem um sistema falido, com bibliotecas sucateadas; trabalhos efetivos em memória da cultura se perdem por falta de publicação. Isso sem falar no absurdo valor orçamentário gasto para o convencimento do trabalhador que para ele será melhor pagar uma contribuição maior e aposentar-se mais tarde. Hipócrita!

Hipócritas os que não se importam com os investimentos em festejos ou ausente sua capacidade de compreender os fatos, uma questão que gera inquietude. Em pesquisa realizada pelo Ibope, a Pesquisa Retratos da Leitura no Brasil (4ª edição, 2016), houve aumento dos percentuais de leitura no país em relação à última edição. Entretanto, 44% da população brasileira não lê e 30% nunca comprou um livro. Daqueles que leem, a média anual é de 4,96 livros por ano – desses, 2,43 foram terminados e 2,53 lidos em partes.

Vale pensar sobre a existência de relação entre esta falta de interesse com a leitura e as opções que denomino exemplos de hipocrisia. Hipócrita o que condena a falta de saúde e educação, mas compactua com gastos efusivos em festejos de carnaval. Hipócrita aquele que reclama os vícios e corrupção na classe política, mas que vende seu voto “religiosamente” a cada dois anos.

E de volta ao ponto religioso, aqui, inicial. Chocou a sociedade o enunciado do Papa Francisco pois, buscando a Igreja Católica a reconquista de seus fiéis, como conceber sua manifestação para afastar uma série deles. Por certo o fortalecimento de qualquer instituição necessita volume humanitário, mas não desguarnecido de essência, da vivência da fé. Assim, de que serviriam católicos hipócritas?!

Emanuel Wertheimer, filósofo Alemão (10 de maio de 1846 // 24 de agosto de 1916), defendia que “a hipocrisia pode conseguir tudo, excepto ser moderada”. Desta forma, na segunda-feira de carnaval onde as leituras são fortemente abandonas, deixo a provocação aos que se julgaram hipócritas na medida necessária à manutenção da sociedade: lembrem-se da frase de Wertheimer!

Sandra Cristina Alves é defensora pública do Estado, escritora e escreve exclusivamente neste Blog toda segunda (sandrac.alves@terra.com.br)