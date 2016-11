Ser coach não é ser vendedor de sonhos

O ex-senador Jayme Campos e umas das principais lideranças do DEM no Estado afirma que a sigla nunca colocou a “faca no pescoço” do governador Pedro Taques (PSDB) para exigir cargos na administração tucana. “O DEM é o partido mais fácil para lidar, tem seu espaço reservado dentro da política mato-grossense. E tem pessoas capacitadas e competentes”, ressalta o democrata em evento de comemoração de um ano do Várzea Grande Shopping ontem (21).

De todo modo, o ex-parlamentar explica que caso Taques o convoque para indicar algum nome do partido isso será feito. “Não tenha dúvida que vamos indicar pessoas competentes. Mas nunca tivemos essa conversa”, diz Jayme. Ele afirma ainda que os líderes do partido vão se reunir no final deste mês para discutir vários assuntos e que esse poderá entrar na pauta.

Gilberto Leite/Rdnews Ex-senador e líder do DEM Jayme Campos diz que partido não coloca faca no pescoço por cargo

Neste ano, as siglas que ajudaram a eleger Taques ao governo, em 2014, passaram a cobrá-lo acerca da mudança do perfil do secretariado, sugerindo gestores mais políticos do que técnicos. Taques vai submeter na Assembleia a reforma administrativa, mas já começou a mexer o staff com a nomeação do deputado licenciado Wilson Santos (PSDB) para ocupar o lugar de Eduardo Chilleto na secretaria estadual de Cidades. O PSB também deve integrar o Executivo com a reforma administrativa que tramita na Assembleia, além de PSD e PP também pedirem espaço.

Para Jayme, é louvável que o governador promova essa reforma, haja vista que ninguém é dono do cargo. Compara as substituições como uma troca da engrenagem de um automóvel para continuar andando. “Tudo isso é normal dentro do processo político. Aqueles que entendem que não podem mudar estão fora de moda ou sem rumo”, justifica.

Em relação à crise no governo por causa do não pagamento integral do RGA, escalonamento de salários, atrasos no duodécimo dos Poderes, Jayme afirma que isso é uma questão momentânea que a maioria dos estados e municípios enfrenta em razão da crise econômica.

Com a experiência de ter ocupado cargos de governador, prefeito de Várzea Grande e senador, o ex-parlamentar salienta que se Taques pedisse sua opinião acerca do rumo do governo ele teria o que dizer. No entanto, prefere não expor os detalhes em público. “Na minha cabeça o Pedro se esforça, tem dificuldade, tem desgaste, mas isso sobrepõe com trabalho, capacidade de articulação política do governo. O que vale é o diálogo com todo segmento da sociedade civil organizada. Diálogo que manda, numa boa conversa abre espaço para uma solução”, pontua o democrata negando que essa seja uma das sugestões ao tucano.

Secretariado de VG

Jayme aponta que a sua esposa e prefeita de Várzea Grande, Lucimar Campos (DEM), não começou a discutir a composição de secretariado. Admite que isso deverá ser feito no fim deste mês. “Não vai mudar muita coisa até porque são pessoas que nos ajudaram e estão correspondendo com a expectativa. Cada caso é um caso, de forma ponderada, moderada vai acertar as peças no devido lugar. São quatro anos de mandato. A engrenagem precisa estar funcionando para que a máquina ande e cumpre com expectativa que da população. Aqueles que não estiverem de acordo, da forma que entrou vai sair, não temos constrangimento”.

O ex-senador afirma ainda que ninguém possui cadeira cativa na gestão de Lucimar, uma vez que nesta eleição a gestora ajudou mais os vereadores do que ao contrário. A prefeita reeleita obteve 95.634 votos. “Nas eleições o vereador é grande carregador de voto. Mas Lucimar teve mais votos que todos os vereadores nossos”, avalia.