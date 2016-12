Benedito Figueiredo

A vibrolipoaspiração, conhecida também como vibrolipo, é uma cirurgia plástica indicada para quem quer reduzir a gordura localizada e acentuar o contorno da silhueta com uma recuperação mais rápida e com menos riscos.

Muito indicada para quem já passou por uma lipo ou pacientes com aquela gordura localizada mais "dura". Essa cirurgia é menos invasiva o médico não precisa fazer força é só direcionar as cânulas que vibram o que permite uma recuperação mais rápida do paciente e a aspiração da gordura pela cânula de maneira mais eficaz. Com a vibrolipo as cânulas atingem menos vasos sanguíneos que a convencional então as manchas roxas são menos no pós-operatório.

Mesmo assim é necessário usar a cinta elástica durante os 45 dias como na lipoaspiração convencional e cumprir o repouso estipulado pelo médico, tomar as medicações para evitar infecções e evitar exposição ao sol durante os 60 dias.

Essa cirurgia pode ser realizada em todas as partes do corpo e em alguns casos a anestesia pode ser local ou peridural (ambas com sedação), dependendo da extensão das áreas a serem tratadas.

De qualquer forma o resultado da cirurgia depende da habilidade do cirurgião plástico que manipula a cânula e por isso ele deve ser um profissional com registro no Conselho Federal de Medicina (CFM) e se tem Registro de Qualificação de Especialização(RQE) e ainda se faz parte da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica (SBCP) e do paciente seguir a risca as orientações do pós-operatório.

Benedito Figueiredo Junior é cirurgião plástico na Angiodermoplastic. E-mail: drbeneplastica@gmail.com