Censo carcerário, proposta humilhante

Percebo que os coxinhas e os mentores do golpe contra a democracia entraram em parafuso porque a combinação não funcionou, o produto “vendido” não pode ser entregue. Cassaram o mandado de uma mulher eleita de modo legítimo, colocaram uma quadrilha no poder, cuja primeira iniciativa foi desarticular a CGU (Controladoria Geral da União), órgão que investigava e punia a corrupção.

Um dos objetivos do golpe era entregar o Brasil e suas riquezas para os ianques, mas com a eleição do bobalhão do Donald Trump para a presidência dos Estados Unidos, os golpistas não sabem o que fazer. E o país caminha para o buraco em ritmo acelerado.

Mato Grosso também é vítima, inclusive porque Pedro Taques se orgulha de apoiar os golpistas Aécio Neves e Michel Temer desde sempre, o que é um absurdo, alguém se autoproclamar “legalista”, “moderno” e apoiar políticas ultraconservadoras que acreditávamos já superadas em nosso país, principalmente os golpes.

Trago o título da obra do filósofo e sociólogo polonês Zygmunt Bauman, que nos deixou na última semana, para discorrer sobre as tendências que vejo para este ano de 2017, em relação à administração do poder Executivo de Mato Grosso, sob a batuta de Pedro Taques, que desde o início do seu mandato (mesmo que na campanha tenha se apresentado como o “novo”), já apontava que uma onda conservadora que se abateria sobre o nosso Estado. E, assim, o que era para ser o “novo”, de repente se fez tão velho, retrógrado e antiquado que até mesmo práticas que imaginávamos há muito terem sido extintas, venham agora ressuscitar, tal qual um “Retorno das Múmias”.

No livro a que me refiro, no título Bauman entendia que a “Modernidade Líquida” compreende um período de intensa mudança na humanidade, tudo que era sólido se liquidificou. De acordo com o conceito, segundo o autor, “nossos acordos agora são temporários, passageiros, válidos apenas até novo aviso”.

É a visão pessimista que tenho do governo estadual, diante do acúmulo histórico destes dois anos de mandato de Taques, somadas as trapalhadas de alguns assessores, a maluquice de outros, a incompetência de muitos deles, e a desonestidade dos que estão presos (e de outros que deverão conhecer o xilindró muito em breve). Isso se o promotor e a juíza deixarem de absolver uns por antecipação!

Veja bem.

Na campanha eleitoral, o atual governador falava com críticas ácidas sobre os tais excessos de arrecadação e o envio de recursos financeiros extraordinários para a Assembleia Legislativa, mas isso não mudou nada com a “nova direção”. Os deputados continuam recebendo mimos representados por repasses polpudos, que aumentam conforme são necessários mais votos para os projetos que ele pretende aprovar. Nem sempre esses projetos são os melhores para os trabalhadores, e menos ainda para Mato Grosso.

E, para piorar, Taques dá os mesmos “excessos de arrecadação” (que é muita grana) para o Tribunal de Justiça, o Tribunal de Contas e para algumas empresas de comunicação. Estas levam R$ 70 milhões, quase o dobro dos R$ 40 milhões que Silval repassava.

Com relação à secretaria de Educação, ressalvado que ainda não se puniu o rombo criado por uma quadrilha que ali se instalou para dar vazão aos interesses do PSDB em custear a campanha eleitoral, num caixa 2 que o Tribunal Eleitoral finge que não sabe, é boa a notícia de que será aberto concurso público para a área de técnicos e professores. Mas é estranho existirem 15 mil contratados e o concurso só oferecer umas 3 mil vagas, o que pode significar que está se “jogando pra torcida”, uma simulação de que se deseja fazer a coisa certa, quando na verdade não existe uma réstia sequer de boa intenção.

O Detran é um caso à parte, uma autarquia que já foi referência em bom atendimento e qualidade na prestação de seus serviços, em matéria de tecnologia e era motivo de orgulho para o nosso povo. Imaginando que era boa ideia colocar um delegado de Polícia na gestão daquele órgão, e que tudo iria melhorar da noite para o dia, decidiu Taques estender os poderes da Delegacia Fazendária ao Departamento de Trânsito, e essa burrada penaliza a sociedade todos os dias.

Delegado de Polícia é competente para fazer gestão de inquérito policial onde há a supremacia estatal, o poder de requisitar, enfim, não se trata de um produto que requeira as habilidades de um administrador (que trata com gentes, servidores e usuários do serviço público). Portanto, delegado de Polícia não é gestor e isso explica porque houve o fechamento de diversas unidades de atendimento descentralizadas, em que os serviços de vistoria, emplacamento de veículos e outros, eram prestados para a sociedade.

Na época o sindicato dos servidores do Detran protestou contra as medidas, e pediu inclusive um concurso público e a nomeação e servidores comprometidos com o serviço. Em troca disso seus dirigentes sofreram perseguição do governador. A bem da verdade, o ex-governador que está “de férias” no presídio também tinha o sindicato como desafeto, quando este denunciava as irregularidades e pedia respeito aos trabalhadores e aos contribuintes.

Há coisas que “não Consignum” entender.

Por que a pessoa compra um veículo financiado e precisa pagar uma taxa de R$ 120 reais para registrar um tal gravame. Esse dinheiro é embolsado por uma empresa particular, mas quase nada fica com o Estado? O processo de registro de gravame (financiamento) é simples, basta digitar nos computadores do Detran e isso poderia ser feito por servidores do órgão.

Mas a burocracia é tanta que até mesmo uma assinatura em documento feita diante do servidor do Detran e, no interior do órgão, precisa ser levada a reconhecimento de cartórios extrajudiciais. Há documentos que são produzidos pelo Detran, que estão na base de dados do órgão, que o contribuinte precisa autenticar, se não o processo não anda.

Por que isso, “seo” Taques?

Paro por aqui a análise de setores emperrados da gestão Taques, e continuo em outro momento, porque o acervo de erros é grande e todo dia é ampliado.

Gestão se faz com competência, amor à causa e conhecimento. Nomear amigos, pessoas investigadas por improbidade, políticos sem qualquer preparo, não irá em nada melhorar a imagem de Taques perante a sociedade. Nem que gaste mais R$ 70 milhões com pagamento pela “limpeza” por meio de propaganda.

O fim dos penduricalhos do tipo dos gabinetes extraordinários, cessar a distribuição de cargos de chefia a políticos e partidos, é uma medida que se espera. A taxação do agronegócio é outra decisão que precisa ser tomada, custe o que custar. São bilhões que escapam dos cofres todos os anos com a farra fiscal (isenções, incentivos fiscais etc.).

Fecho com uma frase de Bauman, sobre as políticas de distribuição de renda no Brasil concedida ao jornalista Alberto Dines, em 2015: “Vocês estão no caminho certo e eu espero de todo o meu coração que vocês cheguem lá. Eu apenas direi que os representantes de 66 governos do mundo vieram para o Rio de Janeiro para se consultarem, para aprenderem sobre a experiência de retirar 22 milhões de pessoas da pobreza. Ninguém mais repetiu esse milagre, só o Brasil. Desejo que continuem isso, mas também agora algumas deficiências estão vindo à tona”.

Mesmo tantas vezes atacados por Pedro Taques, em razão do seu apoio ao golpe e a Aécio Neves, não há dúvidas de que os governos Lula/Dilma fizeram muitas coisas boas para o Brasil e seu povo, que agora, paulatinamente, vem sendo destruídas pelo que há de pior na politicalha brasileira. Mas o excesso de incompetência, a falta de preparo e a carência de vergonha na cara dos golpistas já começam a ser demonstradas à luz do dia.

Um sincero arrependimento sobre os erros e “barcos furados” é recomendável e faz bem, a correção de rumos muito mais ainda, isso, porque existe espaços para a restauração da democracia que nos foi roubada. Já tenho visto cidadãos comuns, que se vestiram de verde e amarelo, que produziram vídeos no Youtube e reproduziram os discursos dos Bolsonaros e nazi-doidos, admitindo que perderam. É como diz um ditado: “Errar é humano”, mas permanecer nesse erro, mais do que burrice, é uma cretinice diabólica.

Antonio Cavalcante Filho, cidadão, escreve às sextas feiras neste Blog. E-mail: antoniocavalcantefilho@outlook.com