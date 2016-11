Fecha a boca, Valtenir!

Edesio Adorno

Algumas expressões populares resistem ao tempo e permanecem atuais. Entre elas, destaco: "em boca fechada não entra mosca", "quem não tem o que falar melhor ficar calado", "quem fala demais dá bom dia a cavalo", "o peixe morre pela boca" e a mais lapidar: “é melhor manter a boca fechada e parecer estúpido do que abri-la e remover a dúvida”.

O deputado federal, Valtenir Pereira (ex-PT, ex-PSB, ex-SD, ex-PMB e provisoriamente no PMDB), quando abre a boca coisa boa não sai. Ele sempre faz questão de remover qualquer dúvida quanto a sua estupidez e incoerência política.

Concluído o processo eleitoral em Cuiabá, eis que Valtenir tenta tirar dividendos com a vitória do candidato Emanuel Pinheiro, para tanto e, na ausência do que falar ou fazer, deu uma cutucada em Mauro Mendes (PSB).

O prefeito nem se deu ao trabalho de responder o desacreditado parlamentar. Valtenir foi enquadrado e desautorizado por ninguém menos que o próprio candidato eleito prefeito, Emanuel Pinheiro, seu correligionário de partido.

Mesmo com a reprimenda pública de Emanuel, Valtenir não se emendou e voltou a abrir a boca. Novamente vociferou incongruência e falou besteira. Desta vez, o alvo de suas sandices foi o governador Pedro Taques e o pretexto para suas críticas seria o atraso na conclusão das obras do VLT.

Essa é a estratégia de Valtenir. Em vez de se justificar perante o povo de Mato Grosso por sua atuação pífia no Congresso, sai pela tangente e adota a crítica rasteira contra desafetos políticos como método de atuação parlamentar e como estratagema para conquista de holofotes e de eleitores incautos.

É de evidência solar que as infundadas críticas de Valtenir ao Governo Taques tem por objetivo criar uma cortina de fumaça para proteger o Ex-governador Silval Barbosa e seus comparsas pelo maior assalto aos cofres públicos da história do Estado.

As obras do VLT foram superfaturadas, o dinheiro foi roubado e no topo deste monumental escândalo a justiça, a polícia e o ministério público já identificaram as digitais das figuras mais ilustres do PMDB do deputado Valtenir. Isso ele não fala.

No Governo Taques o combate à corrupção é implacável e sem trégua; no governo anterior de Silval a corrupção foi adotada como método de gestão. As lideranças e correligionários políticos de Valtenir estão presos no Centro de Custódia de Cuiabá, os que estão em liberdade usam tornozeleira eletrônica. Valtenir tem lado e o lado dele não é ao lado dos que combatem a corrupção e ao dilapidamento do erário público.

Valtenir deve o mandato dele ao povo de Tangará da Serra. Por ocasião de sua eleição passou a lábia em um desavisado parlamentar da cidade e o convenceu a disputar uma cadeira na Câmara dos Federal.

O ingênuo, porém ambicioso político tangaraense, vereador Rogério Silva, aceitou o convite e, por ser o único candidato da cidade, recebeu quase 20 mil votos. Sem essa votação, Valtenir teria voltado para a defensoria pública.

Tangará da Serra enfrenta a pior e mais grave crise de abastecimento de água de todos os tempos. O governo do estado esta fazendo de tudo para minorar o sofrimento da população e, até agora, o Nosferatu deputado com fuças caprinas não apareceu para agradecer os votos recebidos e muito menos para se solidarizar com o povo, já que resolver a questão não é do interesse dele.

Afinal, para quem nada faz é mais fácil e cômodo atacar opositores e assim justificar a própria inoperância. Por essas e outras, fecha a boca, Valtenir!

Edésio Adorno é advogado em MT e escreve exclusivamente para este Blog toda sexta-feira. E-mail: edesioadorno@gmail.com