Governar é avançar e transformar

Edésio Adorno

Governar não é para os fracos e narcisistas. Criaturas ensimesmadas que se abespinham com ideias, projetos e realizações que não levam a marca do seu incontrolável egocentrismo podem vencer um pleito e atolar os glúteos na poltrona do poder, porém, nunca serão governantes reconhecidos pela história.

O exercício do poder é uma atividade reservada para homens e mulheres dotados de liderança, capacidade de diálogo e vocação para servir a todos. Na política não há espaço para amadorismo e o improviso não funciona.

O prefeito de Tangará da Serra, Fábio Martins Junqueira (PMDB), é um individuo de formação superior, formalmente honesto e cheio de boas intenções. Suas virtudes políticas, no entanto, não vão além desses predicados. O governo Junqueira é extremamente centralizado e seus secretários são meras figuras onerosas e decorativas no Palácio Tangará. Ninguém tem autonomia nem mesmo para espirrar.

Junqueira tem dificuldade para reconhecer, agradecer, estabelecer parceria e valorizar colaboradores. Trata-se de uma figura idiossincrática. Tem necessidade de ser o centro das atenções e qualquer projeto que não tenha sido concebido por sua cabeça, ainda que útil e vantajoso, é de plano descartado.

Tangará da Serra vive a pior crise de abastecimento de água de todos os tempos e, ao contrário do discurso oficial, a causa não é a falta de chuvas. Os níveis de precipitação pluviométrica se mantêm com a disfunção de praxe. Para minimizar o drama da população, o governo Pedro Taques disponibilizou 22 caminhões pipas para transportar água do rio Sepotuba até a Estação de Tratamento da cidade. E mais: já determinou a construção de uma adutora para transpor água do Sepotuba para a ETA do Queima Pé. O prefeito nunca agradeceu a intervenção do governo do Estado. Aliás, tenta esconder esta colaboração.

Na última segunda-feira, dia 14, foi realizado no Palácio Paiaguás importante cerimônia com a presença do ministro das Relações Exteriores, José Serra, de transferência do Porto de Cáceres para a Associação Pró-Hidrovia Paraguai-Paraná, presidida pelo tangaraense Reck Junior. Fábio Junqueira, apesar de convidado, não compareceu. O que é pior, seus ventríloquos criticam a iniciativa.

O governador Taques também já viabilizou recursos e ordenou a recuperação total da rodovia que interliga Tangará da Serra à rodovia BR-163, em Jangada. Outra obra vital para o desenvolvimento da cidade e região é a pavimentação da MT-339. Essas duas obras de grande impacto econômico e social serão iniciadas ainda neste ano. O prefeito peemedebista, se não torce contra, também não demonstra nenhum interesse e seus colaboradores mais próximos falam abertamente tratar-se de mais uma mentira governamental. Os políticos do PMDB insistem em fazer de Pedro Taques reflexo do detento ex-governador Silval Barbosa. Estão pegando o gambá errado.

Tenho elementos de sobra para asseverar que Tangará da Serra, independente da indiferença, letargia e amadorismo da gestão municipal, por meio do governo do Estado, vai dar um salto olímpico rumo ao desenvolvimento econômico e garantir bem-estar social a sua gente. Afinal, governar é avançar e transformar.

Edésio Adorno é advogado em MT e escreve exclusivamente para este Blog toda sexta-feira. E-mail: edesioadorno@gmail.com