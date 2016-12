Grão Vizir e Sultão em guerra autofágica

Edésio Adorno

A história do império Otomano registra um costume bizarro que era praticado pelos sultões: assassinar irmãos e filhos. Foi a partir da dinastia de Mehmet II que os sultões conquistaram o direito de matar seus irmãos e até filhos – eram supostos concorrentes por descenderem do mesmo pai e, em princípio do mesmo sangue. Era assim que o sultão garantia a estabilidade da dinastia e protegia a união do mundo muçulmano. Futricas, egoísmo e maledicências serviam como justificativa para mandar um filho ou irmão ser servido como lanche para ferozes cães treinados para matar.

A terceira fase da operação Rêmora, batizada de “Grão Vizir”, torna público o conflito de interesses entre sultões da mesma linhagem e a inevitável guerra autofágica entre os chefes do Ministério Público e do executivo estadual. Paulo Prado sempre foi uma espécie de “vizir” de Taques; era um conselheiro leal e dedicado. Por ocasião da instauração da CPI das “Cartas de Crédito”, Prado esbravejou que a iniciativa seria “uma tentativa de intimidação e represália à atuação autônoma e independente dos membros da instituição”. A não interferência de Taques teria desagradado Prado.

A insatisfação de Paulo Prado para com Taques teria ganhado novo ingrediente com a eleição para escolha do prefeito da Capital. O governador apoiou o tucano Wilson Santos e o chefe do Ministério Público defendeu seu concunhado Emanuel Pinheiro do PMDB. A batalha pelo duodécimo e a escolha do novo Procurador Geral de Justiça parece ter selado o fim da dedicação do vizir ao sultão. Agora, é guerra.

A terceira fase da operação “Rêmora”, denominada “Grão Vizir”, ao insinuar que Taques seria um sultão, ataca o governo e empurra o nome do governador Pedro Taques para a lama e o objetivo é claro: fragilizar e abrir flancos na administração pública; coisa de “Grão Vizir” magoado!

Se há mais agentes públicos suspeitos ou efetivamente envolvidos em cambalachos, que se cumpra a lei. Cadeia neles! Agora, se nada existe contra o governador, lançar a pecha de sultão sobre o chefe do executivo é tirar a seriedade da operação “Rêmora” e recorrer ao vitupério com propósitos nada diferentes da delinquência dos ladrões do dinheiro público.

Considerando a delação de Giovani Guizardi, o depoimento do ex-secretário Permínio Pinto e revelações feitas por testemunhas, não tenho dúvida que Alan Malouf era de fato o articulador e um dos principais beneficiários do esquema de corrupção implantado na Secretaria Estadual de Educação, logo um criminoso que deve pagar caro pelo que fez, preferencialmente atrás das grades.

Antes do pagamento, por exigência de ordem legal, que se apure tudo e assim que a culpa for formada, cadeia e pronto. Entendo, no entanto, que a prisão preventiva não pode ser banalizada e muito menos usada como instrumento de vindita política ou de intimidação. A segregação preventiva é regulamentada pelo Artigo 312 do Código de Processo Penal (CPP). Vejamos o que diz a lei:

Artigo 312 do CPP - A prisão preventiva poderá ser decretada como: 1) garantia da ordem pública; 2) da ordem econômica; 3) por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria.

Tenho que a prisão do empresário Alan Malouf carece de base legal e somente fora decretada porque, além dos códigos, leis e da Constituição da República, vige em nosso meio o chamado direito criativo legitimado por uma sociedade ávida por justiça ainda que atingida por meios oblíquos e exóticos.

Fundamentar um decreto de prisão cautelar baseado na primeira hipótese autorizadora do CPP é recorrer a algo abstrato e subjetivo já declarado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal (STF). De igual forma, a prisão ou liberdade de Malouf em nada garante a ordem ou desordem econômica. Assegurar a aplicação da lei penal seria o caso da existência de fortes indícios de fuga depois de efetivamente condenado. Ah, então a prisão fora decretada por conveniência da instrução criminal?

Há quase oito meses depois de deflagrada a operação “Rêmora” e ter levado para a cadeia figuras de proa do mundo político, a justiça resolve decretar a prisão preventiva do acusado Alan Malouf sob a justificativa de conveniência da instrução criminal. Agora, quando, Xô mano?

O lapso temporal decorrido – quase oito meses – foi o bastante para coagir testemunhas, destruir provas, chantagear comparsas, obstruir as investigações e até zarpar fora do país. Se nada disso aconteceu, ao menos que tenhamos notícia, entendo que a segregação do empresário tem por objetivo forçá-lo a produzir provas contra si, delatar seus comparsas e derreter o governo Pedro Taques.

Entendo mais: o “Grão Vizir” quer assumir a dinastia e se tornar “Sultão”; a batalha autofágica já começou e a primeira flechada já fora disparada. Taques precisa reagir e fazer valer sua liderança e autoridade se não quiser ser abatido por um “Grão Vizir” enfurecido e cheio de magoas.

A reação que sugiro passa pela reiteração de apoio ao Gaeco, à polícia judiciária civil e ao judiciário para que imprimam celeridade nas investigações, no processamento e na condenação dos efetivamente culpados.

Por óbvio, concedo ao governador Pedro Taques o benefício da dúvida e da presunção de inocência, até porque ele é jurista e não psicólogo adepto da teoria da sincronicidade preconizada por Carl Gustav Jung. Se Carl estivesse certo, bastaria se converter ao junquianismo para prever e prevenir possíveis desvios de conduta por parte de servidores e agentes públicos. Taques confiou, delegou e foi traído. E quem nunca fora?