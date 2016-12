Presidente TJ e prudência dos sábios

Edésio Adorno

O messiânico condutor da operação Lava Jato, juiz federal Sérgio Moro, se tornou ídolo sagrado para uma legião de criaturas que usam o pescoço apenas como suporte para um apêndice inútil. Infeliz é a nação que se ajoelha diante a um Deus fabricado pelas circunstâncias.

O lulopetismo é a prova disso. Os fundamentalistas desta seita causaram atrozes desgraças à nação. Minha formação teológica não me permite desviar o foco do Altíssimo para reverenciar qualquer arremedo de santo. Sérgio Moro é apenas um servidor público que cumpre com sua obrigação. Nada, além disso.

Como um ídolo do futebol, da música, do cinema ou da televisão, Moro se tornou referência e alterou o comportamento de muitos magistrados Brasil afora. O juiz curitibano se tornou uma entidade onipresente a ser incorporada por juízes mediúnicos ou sensitivos.

Ao estilo Moro, homens e mulheres togadas romperam com a monotonia de uma vida entre processos, conquistaram as ruas, assumiram a liderança de movimentos políticos, adotaram bandeiras de reforma do Estado, subiram em palanques, arrancaram aplausos, se tornaram palestrantes e requisitados pela imprensa. Tecnicidade, imparcialidade e neutralidade são coisas do velho judiciário antes do surgimento do São Sérgio Moro.

Quem não pode se espelhar no líder da seita de Curitiba tem a opção de adorar e imitar, com as devidas proporções, o aprendiz de santo Deltan Dallagnol, o falante, narcisista e líder dos bravos rapazes do Ministério Público Federal que atuam na Lava Jato.

O coordenador do Gaeco, Marco Aurélio de Castro, em um programa de televisão, afirmou: “é obvio que, hoje, pelo cenário que nós temos – falando como cidadão -, antevejo algo maior, mas vai depender muito da prova”.

Se a condição sine qua non para ser promotor de justiça é ser cidadão, não entendi o fato do doutor Marco Aurélio ora falar como um; ora, como outro. Ele também utilizou o verbo transitivo direto “antever” no presente do indicativo.

Não vou suscitar capacidade premonitória ou estágio desenvolvido do sincronismo de Jung. Quem percebe ou advinha acontecimento futuro por meios sobrenaturais transcende a condição de mero agente público e reclama a mais cega reverência popular como estágio anterior a beatificação.

Com os pés no chão e sem imitar os incendiários que colocam as mãos também, o novo presidente do Tribunal de Justiça, Rui Ramos, dono de uma serenidade impressionante, ao assumir a chefia do poder Judiciário, cobrou cautela com as delações premiadas e prudência com os possíveis exageros. Ele alertou que “possíveis excessos podem criar um clima de instabilidade e prejudicar a sociedade”.

Todas as operações policiais em curso no Estado têm o apoio da sociedade; nenhum cidadão, ainda que de poucos neurônios, seria tolo a ponto de se posicionar contra o enquadramento de ladrões do dinheiro público. O que não se aceita, por contrariar a lógica das coisas, é a politização das ações policiais; o que se questiona é o uso de afirmações de delinquentes amedrontados com o cárcere para destruir reputações e promover intranquilidade social.

Colaboração premiada não é prova, é apenas um meio de consegui-la ou não; o delator é, antes de tudo, um criminoso; é um ser humano amedrontado que para sair da cadeia envida esforços hercúleos para ter a colaboração do estado-juiz em troca de informações e da reparação dos danos perpetrados contra o estado-administrador. A colheita dessa prova exige do profissional habilidade técnica, prudência, serenidade e muita cautela.

Nesse sentido e, tendo por escopo aplacar os ânimos e aquietar os espíritos mais exaltados, a fala do presidente do Tribunal de Justiça, Rui Ramos, tem significado e abrangência que vão muito além da interpretação gramatical, passa pela axiologia, atinge a lógica metafisica e sobrepaira como uma eloquente declaração de respeito às instituições e de elevado compromisso para com os interesses superiores da sociedade.

Alguém precisava sinalizar que a prudência é uma virtude dos sábios, que o rompante dos incendiários em nada contribui para a harmonia entre os poderes, o equilíbrio das contas públicas, o desenvolvimento econômico e social do Estado e muito menos para com a superação da crise que esgaça o tecido social. Esse alguém tem estatura intelectual, cultura jurídica, cabedal técnico e humano e se chama Rui Ramos, o novo chefe do judiciário de Mato Grosso.

Edésio Adorno é advogado em MT e escreve exclusivamente para este Blog toda sexta-feira. E-mail: edesioadorno@gmail.com