Taques não se afina e Juarez não se emenda

Gilberto Leite/Rdnews Fui presidente, já discuti sistema de controle externo brasileiro. Me sinto motivado a outros desafios. Depois da presidência, não quero voltar à rotina do Tribunal, diz o presidente do TCE, Antonio Joaquim

O presidente do Tribunal de Contas de Mato Grosso (TCE), Antonio Joaquim, anunciou que vai deixar o órgão em 2017 para retornar à vida política, pelo fato de acumular experiência anterior como deputado estadual e federal, além de secretário de Estado. Nos bastidores, o nome do conselheiro é cortejado pelo PMDB para disputa ao governo em 2018.

O presidente do TCE justifica que a “maturidade e experiência” o credenciam para assumir novos desafios. “Tem a ver com a alma das pessoas, equilíbrio psicológico e profissional. Acredito que depois de 17 anos no TCE já fiz tudo que poderia fazer no sistema do Tribunal de Contas. Fui presidente, já discuti o sistema de controle externo brasileiro. Me sinto motivado para outros desafios. Depois da presidência, não quero voltar à rotina do Tribunal. Não iria produzir, o que com minha idade e experiência, posso produzir. É uma questão de desafio”, resume.

O anúncio foi feito em entrevista concedida, nesta terça (23), ao programa O Livre, ancorado pelo jornalista Augusto Nunes, da TV Band. Na entrevista, Antonio Joaquim cita ainda que, desde janeiro deste ano, o modelo de atuação do órgão mudou. “Estamos com uma curva de 180º na forma de auditar. Estamos tirando o foco de uma conta de gestão ou fiscalizar um obra quando esta estiver acabada. Somos 400 auditores e 80% dessa força de trabalho trouxemos para auditorias operacionais, em atos de gestão. Quando esperávamos ficar prontas as obras, tínhamos que esperar a conclusão. Agora com 5% de obra, já analisamos e em caso de irregularidade mandamos corrigir”, informa.

A mudança no sistema de trabalho do Tribunal foi implementada neste ano e poderia ter evitado o "canteiro de obras" que se formou nas avenidas que ligam Cuiabá a Várzea Grande, por onde atualmente deveria passar o Veículo Leve sobre Trilhos (VLT).

Para Antônio Joaquim, o modelo de gestão do TCE será copiado pelo Brasil. “Já é usado, mas não de forma sistêmica como aqui. Um exemplo é a auditoria da receita pública, a maioria dos TCEs se omite. Na receita pública do Estado, identificamos que havia problema no controle de exportação, que vendeu R$ 35 bilhões de soja em 2015, dos quais R$ 25 bilhões foram para exportação e são 100% isentos. Apenas R$ 10 bilhões foram cobrados de impostos. Pode haver indícios de uma precariedade nesse controle. Se você exporta alguma coisa fictícia, pode causar prejuízo na arrecadação do Estado”, afirma.

Outra auditoria em andamento, diz ele, é no setor de fiscalizações. “Há claros indícios de carência e fragilidade no processo de arrecadação do Estado”, avalia o presidente. Ele informa que estão em andamento seis auditorias operacionais e uma de conformidade na área de contabilidade. “Nossa luta é para defender o interesse do cidadão, fiscalizar o emprego do dinheiro público. O TCE é o órgão da República guardião dos recursos públicos, para ajudar a boa governança pública e na capacitação de gestores para melhorar a qualidade da gestão”, enfatiza.

O presidente do TCE aborda que a população espera que o órgão decida a prisão de um corrupto, mas explica que não é atribuição do órgão. “Isso é um papel de polícia e do Ministério Público. O TCE se atém às contas”, enfatiza. Antonio Joaquim lamenta que o atual modelo de fiscalização não tenha sido implementado antes, para evitar que de todas as obras previstas para a Copa do Mundo, nenhuma ficasse pronta e permanecessem inacabadas, como hoje. No entanto, ele defende que não houve omissão do órgão. “Todos os relatórios diziam que as obras não ficariam prontas, nada ficará pronto. E nada ficou pronto completamente. Houve uma falha. Não cobre execução de obra do TCE”, enfatizou o presidente.

Hoje, audita-se quase que em tempo real. Em uma atuação mais abrangente, Antônio Joaquim revela o lado do TCE em defesa real do cidadão, quando sai do comodismo do trabalho externo e implementa a auditoria na saúde que revelou que em 51% das unidades de saúde visitadas pela auditoria não havia médico e que das 620 horas que estes profissionais deveriam trabalhar semanalmente, apenas 229 horas eram cumpridas.

“Tem todo um protocolo a ser seguido. Essa é uma auditoria de prestação de serviços médicos, por amostragem, em que se fez um custo do que se paga sem trabalhar. Foi encaminhado à prefeitura e vamos cobrar as previdências. Colocar câmeras, ponto”, sugere ele. Na área da Educação, também está sendo desenvolvida auditoria aos moldes da Saúde, que permitiu identificação de um elevado número de licenças, que avança para o levantamento das quantidades efetivas e motivos das mesmas.

Retornando à área da Saúde, recentemente o TCE fez levantamento de que o Governo do Estado devia R$ 59 milhões aos municípios na respectiva área. Sobre o assunto, o secretário de Governo, Paulo Taques informou ao órgão que dos R$ 109 milhões que vem da repatriação, R$ 70 milhões serão usados para equacionar os atrasos na Saúde que apresenta situação crítica no estado, com a paralisação, por falta de repasse, do Hospital do Câncer de Mato Grosso. O conselheiro presidente acredita que um outro modelo de auditoria que será desenvolvida ao longo dos próximos seis a oito meses, pode ajudar na otimização do uso dos recursos públicos na área da saúde e evitar os atrasos. (Com Assessoria)