A importância do sorriso

Edésio Adorno

A Lava Jato, de acordo com dez entre dez brasileiros, é o marco zero no combate à corrupção institucionalizada no país desde a chegada de Pedro Álvares Cabral, na terra de Geddel Vieira, em 1.500. Na proa desta mega e cinematográfica operação de força, o navegante da justiça, Sérgio Moro, contempla além de terra firme, um mundo menos hostil a ética e a decência. Amparado nos códigos, Moro já mandou para a masmorra dezenas de recalcitrantes, como corolário ganhou holofotes, notoriedade e prestígio; se tornou um magistrado pop star; por onde passa desperta comoção, arranca suspiros e aplausos frenéticos.

Em um país lacerado pela corrupção, ornado pela cultura escravagista, obediente a Lei de Gerson, onde uma minoria perdulária controla os meios de produção e as instituições públicas, é evidente que o exército de excluídos, por razões óbvias, se move em apoio a qualquer indivíduo que sinalize a ruptura deste miserável “status quo”. O ladrão do dinheiro público é sempre um inimigo a ser combatido; é o responsável direto pela miséria social da pátria.

O juiz Sérgio Moro já despachou dezenas de gatunos para os presídios. Esse feito, nunca imaginado, fez com a Lava Jato deixasse de ser apenas uma vitoriosa operação policial para se tornar a religião dos que clamam por justiça, ética, pudor e zelo para com o patrimônio público. “Quem critica a Lava Jato é porque é condescende com a corrupção”, essa afirmação assumiu ares de dogma e dogma não se questiona. A desesperança do povo mitificou a Lava Jato e a transformou em religião, cabendo ao seu expoente maior, Sérgio Moro, a sagrada condição de protetor dos “Homens demãos limpas e puros de coração”. Os devotos de Moro oram voltados para Curitiba, onde fica a sede da seita.

Na órbita imaculada de São Moro outros candidatos a santo gravitam e tentam ser adorados por meio de feitos que passam longe de milagres. Deltan Dallagnol é apenas um aprendiz de santo. Moro e os rapazes do Ministério Público já não se satisfazem com o simples exercício de suas atividades, pensam que podem ir além, agora querem controlar o legislativo e ditar a agenda do governo federal.

A Lava Jato, como a hidra de lerna, pariu e se multiplicou Brasil afora. No Rio de Janeiro, a “Calicute” mandou para o presidio de Bangu o ex-governador Sérgio Cabral e sua dondoca esposa; em Minas Gerais, a operação Acrônimo deve enjaular o governador Fernando Pimentel e seus comparsas; em Mato Grosso, depois da Ararath, é a “Rêmora” que causa pânico no meio político e empresarial.

As operações policiais, algumas revestidas de pompa e suntuosidade midiática, ganharam espaço cativo no noticiário. A Lava Jato interfere na bolsa, no câmbio, no humor do mercado e na agenda política do país. Os procuradores que atuam na Lava Jato se tornaram celebridades e, ungidas pelo apoio popular, evocaram para si a prerrogativa legiferante, antes restrita ao Congresso Nacional.

É fato que o combate à corrupção e aos corruptos - públicos e privados é medida de extrema e urgente necessidade; também é fato que a sociedade deva apoiar juízes, promotores e policiais que se dedicam a essa faxina nacional. Devemos, no entanto, separar uma coisa de outra coisa, até porque entre uma e outra pode existir uma terceira coisa.

Conquistar a alforria das organizações criminosas e se tornar refém de setores privilegiados da administração pública parece não ser um bom negócio; admitir a intromissão do Ministério Público e do judiciário na política é algo impensável em um estado democrático e de direito. A simples troca de usufrutuários da pátria não resolve o problema do povo.

O governo Pedro Taques, desde seu primeiro dia, demonstra efetiva disposição de combater a corrupção na estrutura da administração pública. A existência da polícia não impede que o crime ocorra, assim como a existência do médico não impossibilita o surgimento da doença. É preciso que a corrupção surja e o corrupto seja identificado para que a força repressora do estado se manifeste de forma implacável.

Pedro Taques construiu promissora carreira jurídica se dedicando com energia máxima ao combate a criminalidade e atacando na origem os bandoleiros e piratas que roubavam o patrimônio público, não seria agora na condição de chefe de estado que iria ser conivente ou complacente com malfeitores.Taques não dá carona; que a Rêmora espere Silval sair da cadeia para continuar engarupada. Adiante com ética e honestidade, sim; retroceder para o crime e corrupção, jamais!

Edésio Adorno é advogado em MT e escreve exclusivamente para este Blog toda sexta-feira. E-mail: edesioadorno@gmail.com