Boa vizinhança

Um mês após tirar um posto importante da representação mato-grossense no governo federal, com a exoneração de Cleber Ávila da superintendência de Desenvolvimento do Centro-Oeste (Sudeco), o presidente Michel Temer recompõe a vaga com outra "nomeação de peso". Destacou Tarcísio Ubner para a cadeira de vice-presidente de Agronegócios do Banco do Brasil. Tarcísio morou em Cuiabá até 2010. Em Mato Grosso, foi superintendente do BB e, depois, passou pelo Rio e São Paulo até retornar a Brasília.

O ex-ministro Neri Geller, que ocupa um dos cargos federais relevantes na "cota" de Mato Grosso, como secretário nacional de Política Agrícola, o senador Cidinho Santos e o ministro Blairo Maggi, da Agricultura

Para assumir o cobiçado cargo, Tarcísio contou com articulação de líderes políticos mato-grossenses, especialmente do senador Cidinho Santos, de quem é amigo pessoal, e também do ministro Blairo Maggi (Agricultura, Pecuária e Abastecimento). O PSD do ministro Gilberto Kassab (Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações) estava se articulando para emplacar outro nome na vaga. Sugeriu Gustavo Diniz e sob respaldo da Sociedade Rural Brasileira. O cargo estava vago desde julho, com a saída de Osmar Dias, que tinha sido nomeado pela ex-presidente Dilma, desde 2011, sob as bênçãos do PDT.

Mas entraram em ação o ex-governador mato-grossense e ministro Blairo e também Cidinho, que colheu 43 assinaturas dos colegas senadores em defesa da indicação de Tarcísio. Convenceram Temer sobre a escolha. Para Cidinho, a nomeação de Tarcísio foi mais uma vitória de Mato Grosso na ocupação de espaços na esfera federal.

Representação

Há outros indicados de Mato Grosso, além de Blairo e agora Tarcísio, em cargos relevantes sob a chancela do governo peemedebista. Eumar Novack, ex-secretário da Casa Civil e de Comunicação do Governo Blairo, responde pela Secretaria-Executiva do MAPA. O ex-deputado Neri Geller reassumiu, em junho, a secretaria Nacional de Política Agrícola.

Esposa do deputado Carlos Bezerra e do mesmo PMDB do presidente Temer, Teté, que era diretora do Departamento de Produtos e Destinos da Secretaria Nacional de Políticas de Turismo do Ministério do Turismo, passou a responder pela secretaria nacional de Qualificação e Promoção do Turismo. O ex-vereador por Cuiabá Totó Parente atua na diretoria da Embratur e Rodrigo Rodrigues responde pela secretaria de Saúde Indígena do Ministério da Saúde.

E o Estado ainda conta com o ex-secretário de Justiça e Direitos Humanos na gestão Silval Barbosa, também peemedebista Luiz Antônio Possas de Carvalho, na diretoria de Terras e Projetos de Assentamento do Incra e com Luiz Antonio Ehret Garcia no cargo de diretor de Infraestrutura do Dnit. Ele é servidor de carreira e foi chefe do Serviço de Engenharia e também superintendente do órgão em MT.