Jackelyne Pontes

Perguntei para a mãe de um dos meus pacientes de quatro anos: “seu filho tem cárie?” E ela me respondeu com outra pergunta: “o que é cárie?” Faz parte do protocolo de atendimento odontológico uma anamnese (sequência de perguntas sobre o histórico do paciente) para que o profissional se aproprie de dados que irão nortear o diagnóstico inicial mais seguro, assim como seu plano de tratamento mais eficaz e este é seguido do exame clínico propriamente dito, que é quando o cirurgião-dentista vai examinar a boca propriamente dita, os dentes, a língua, a mucosa jugal (mucosa da bochecha), gengiva, lábios, enfim, todas as estruturas que a compõem.

Então, me dei conta do quão frágil é, na maioria dos casos, a comunicação entre profissionais e pacientes. Quantas vezes já fomos a uma consulta e saímos de lá com uma dúvida que, por um motivo ou outro, deixamos de sanar.

E também há o outro lado: o profissional explica, achando que está sendo claro e, na verdade, não está se fazendo entender pelo paciente.

A cárie é uma doença transmissível e infecciosa, que acontece quando a placa bacteriana, que é uma película formada por bactérias e restos alimentares, se deposita sobre e entre os dentes, e esta em contato com o açúcar presente em nossa alimentação resulta na formação de um ácido, provocando a desmineralização.

Para evitar que a placa bacteriana de estabeleça é preciso que tenhamos uma boa higiene bucal e uma dieta balanceada. Os alimentos que contém açúcar em sua composição devem ser consumidos racionalmente, ou seja, junto às principais refeições e seguido de escovação.

A cárie tem o seu início com uma mancha branca, acastanhada ou amarelada nos dentes, que se não tratada pode evoluir para uma cavidade, acometendo as estruturas mais profundas do dente e apresentando um de deus mais desagradáveis sintomas: a dor ao ingerir alimentos doces, quentes ou gelados, que vem seguida de mal hálito.

Recomendamos então fazer o auto-exame da boca regularmente, assim como evitar o consumo de alimentos açucarados e manter uma rotina de escovação diária ao menos após as principais refeições e antes de dormir.

O tratamento da cárie é feito através de remoção mecânica do tecido do dente acometido pela doença, seguido de restauração. Quando a polpa é atingida é necessário o tratamento de canal e em casos mais graves o dente fica impossibilitado de ser tratado, sendo recomendada a extração do elemento.

Previna a cárie. Consulte o cirurgião-dentista regularmente, cuide bem de sua alimentação e mantenha uma higiene bucal satisfatória. Fiquei então agradecida a esta mãe, que com a sua pergunta de bate-pronto e a sua simplicidade, me fez uma profissional melhor.

Jackelyne Pontes é cirurgiã-dentista, mestre em Saúde Coletiva, filiada ao Sinodonto-MT (Sindicato dos Odontologistas do Estado de Mato Grosso) e escreve exclusivamente para este blog todo domingo - jackelynepontes@gmail.com