Desmembramento de contas de campanha

. Cargo que Rodrigo Rodrigues ocupava na Sesai é cota da bancada do PMDB no Congresso Nacional

O peemedebista Rodrigo Rodrigues foi exonerado da Secretaria Especial de Saúde Indígena (Sesai) do Ministério da Saúde. O ato foi publicado no Diário Oficial da União que circula nesta terça (21). Com isso, Mato Grosso perde espaço no staff do presidente da República Michel Temer.

O cargo que era ocupado por Rodrigo Rodrigues é preenchido por indicação da bancada do PMDB no Congresso Nacional. Na última semana, os deputados federais da sigla resolveram substituí-lo pelo maranhense Marco Antonio Toccolini, que integra o grupo político do senador Edson Lobão (PMDB-MA).

O Ministério da Saúde, dirigido pelo paranaense Ricardo Barros, segue na cota destinada ao PP para a sigla permanecer na base aliada de Temer. Entretanto, os progressistas pouco interferem na política de atenção à saúde dos indígenas.

Rodrigo Rodrigues assumiu a Sesai em 31 de março de 2016. A indicação foi resultado da articulação do deputado federal Carlos Bezerra (PMDB) com apoio do ministro dos Esportes, Leonardo Picciani (PMDB-RJ).

Ao , Rodrigo Rodrigues afirmou que deixa a Sesai com a certeza do dever cumprido. “Nosso trabalho foi reconhecido pelas lideranças indígenas. Também conseguimos pacificar o setor, onde sempre houve conflitos”, declarou.

Cargos

Além do ministro da Agricultura Blairo Maggi (PP), outros representantes de Mato Grosso ocupam cargos relevantes do governo federal. A lista inclui Eumar Novack que é secretário executivo do Ministério da Agricultura enquanto Neri Geller comanda a secretaria de Política Agrícola da pasta. As duas indicações foram chanceladas pelo PP.

Já Tarcísio Ubner ocupa o cargo de vice-presidente de Agronegócios do Banco do Brasil. A nomeação foi articulada pelo senador Cidinho Santos (PR) com apoio de Blairo.

Esposa de Bezerra e do mesmo PMDB do presidente Temer, Teté Bezerra responde pela secretaria nacional de Qualificação e Promoção do Turismo do Ministério do Turismo. E o Estado ainda conta com o presidente do PMDB de Cuiabá Clóvis Cardoso na diretoria de Obtenção de Terras e Projetos de Assentamento do Incra.

Luiz Antonio Ehret Garcia está no cargo de diretor de Infraestrutura do Dnit por indicação do senador Wellington Fagundes (PR). Primo do deputado federal Fábio Garcia (PSB), ele é servidor de carreira e foi chefe do Serviço de Engenharia e também superintendente do órgão em Mato Grosso.