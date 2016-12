Concessão privada no Parque de Chapada

As articulações para a escolha do novo presidente da Câmara de Primavera do Leste e, consequentemente, novo gestor do município enquanto não houver nova eleição, ganharam força após a ministra do Tribunal Superior Eleitoral, Rosa Weber, retirar da pauta da sessão dessa segunda (19) um recurso que poderia descongelar os votos do ex-prefeito Getúlio Viana (PR), mais votado na eleição deste ano.

Pelo menos três vereadores aparecem na disputa. Apoiados pelo DEM, PR, PSD, PV e PP despontam Leonardo Bortolin (PMDB) e Luis Costa (PR). O grupo conta com 10 vereadores, sendo que destes, quatro tendem a votar em Bortolin e outros quatro em Luiz, de modo que restam dois indecisos.

. Juarez da Loretta, Leonardo Bortolin e Luis Costa buscam a presidência da Câmara de Primavera

O outro grupo, formado por apenas cinco vereadores, conta com o apoio do deputado Zeca Viana (PDT), que pretende criar um racha no cenário e angariar votos suficientes para eleger o vereador Juarez da Loretta, colega de partido, como o novo presidente do Legislativo e prefeito do município até que a nova eleição seja realizada pelo TRE.

Em entrevista ao , Bortolin adota um discurso cauteloso e apaziguador. “Na verdade, eu vejo que para essa articulação tem que ter diálogo, ser democrática. É preciso ver o que a maioria dos vereadores pensa, afinal eles têm o poder de ouvir a sociedade. Estamos conversando com todos, está tudo muito subliminar ainda”, comenta. Neste contexto, defende que os vereadores levantem a bandeira “do melhor para Primavera”. “Temos que deixar as diferenças partidárias, a vaidade de lado”, salienta.

Bortolin entende que o momento é de retrocesso econômico e descrédito na classe política, mas acredita que Primavera tem bom orçamento e articulação tanto estadual quanto federal que garantirão os investimentos necessários para “continuar o desenvolvimento”. “Já tenho alguma bagagem dentro do poder público e posso contribuir desde que tenha apoio dos vereadores e da sociedade civil. Se não tiver apoio da Câmara, naufraga qualquer mandato”.

Luiz Costa, por sua vez, comenta que está disposto a deixar a disputa se o grupo achar melhor unir forças em torno de Bortolin. “Estamos tentando nos manter unidos. Estou na disputa também, não abro mão, mas se for no caso de conjuntura para ficar dentro do grupo estou disposto a abrir mão”, revela.

O republicano vê o cenário brasileiro como muito complicado e diz que é preciso ter “pé no chão”. “Até porque não houve a transição ainda, mas me sinto preparado, sim. Com humildade vou ouvir o grupo e quem está na administração. É preciso ser o mais cauteloso possível para não errar”, defende. Luiz comenta que a população primaverense está apreensiva com a situação. “Em todos os lugares é o que se discute".

Érico Piana (DEM), atual prefeito de Primavera, defende que o grupo dos 10 vereadores permaneça unido, já que cinco deles fizeram parte de sua gestão. Contudo, não deve interferir diretamente na disputa. Getúlio, por sua vez, tende a apoiar Juarez, que integra a mesma composição da coligação.