Viajar de carro ou avião?

Maria Rita Uemura

Férias de verão. Marido, filho de oito anos, um bebê de oito meses e eu partimos rumo à praia. Até que não temos um grande volume de malas. O que acaba ocupando espaço são os equipamentos do bebê, como berço desmontável e nossos brinquedinhos esportivos, como caiaques, coletes e remos.

Para chegarmos ao destino percorremos mais de 2 mil km e cruzamos o país em três dias. Viajar com os pequenos de carro tem suas vicissitudes. Paramos para dormir, pois eles se cansam do espaço confinado, paramos para abastecer, comer, esticar as pernas e ir ao banheiro. E paramos também para trocar fraldas. Dentro do carro o ritmo das atividades é intenso. Brincadeiras mil, muito colo e amamentação para atender as crianças e impedir que a monotonia tome conta do ambiente.

A paisagem vai se transformando do lado de fora, o dia vai passando e absolutamente tudo vira motivo para conversa. Discutimos a possível origem do nome estranho de cidades que cruzamos, inventamos finais alternativos para filmes, falamos sobre nossa própria infância e em um bate papo descontraído sabemos mais sobre a personalidade dos filhos que crescem tão rápido.

Já de avião a proposta é completamente diferente. Saímos de um estado e chegamos em outro no mesmo dia. Ainda demora um pouco, pois temos que fazer muitas conexões devido a pouca oferta de voos diretos. Mas mesmo assim é muito rápido. Para o Norte ou para o Sul do país em algumas horas já estamos lá. Os pequenos ainda exigem cuidados, mas todo o processo passa num piscar de olhos. Entramos na aeronave, decolamos, serviço de bordo e pronto já chegamos ao destino.

Os dois tipos de viagem são completamente diferentes. Viajar de carro por longas distâncias sempre foi uma cultura da minha família e eu adoro. Ter o privilégio de fazer isso hoje com a família que eu construí com meu marido é tão bacana quanto. Mas quando eu digo privilégio me refiro além da oportunidade de reuni-los a questão da disponibilidade de tempo. Pois três dias para ir e mais três para voltar de algum lugar significa praticamente uma semana dentro do carro para chegar ao destino. Ou seja, tem que ter um mês para compensar a viagem.

Já de avião o deslocamento é rápido e nem dá tempo de ver a mudança da paisagem e da vegetação. Provar as delícias típicas de cada lugar onde paramos e ouvir outros sotaques. Mas em poucas horas podemos chegar até mesmo a outro país. Infelizmente a cada dia podemos levar menos bagagem nos aviões e logo teremos que pagar por tudo o que for despachado.

Cada tipo de transporte tem suas vantagens e desvantagens. Só tenho uma certeza. Quando tiver tempo de sobra faça uma viagem longa de carro com a família, pois é uma experiência enriquecedora. Não dá para fazer sempre, mas pelo menos uma vez por ano vale o esforço. As memórias desses dias ficarão gravadas para sempre na memória de todos e com certeza fortalecerá ainda mais a união da família.

Maria Rita Ferreira Uemura é jornalista, empresária, diretora da empresa de eventos de aventura ULTRAMACHO e escreve exclusivamente toda quinta-feira neste Blog (www.ULTRAMACHO.com.br) - e-mail: ferreirauemura@gmail.com