Os inimigos e o amor

Nestor Fernandes Fidelis

Temos aprendido e refletido a respeito da proposta cristã para que desenvolvamos virtudes, dentre as quais está a autenticidade. Jesus nos convida a sermos verdadeiros, fieis à consciência, que é o maior tribunal existente, e à energia de amor e justiça advindas dos exercícios de autenticidade que podemos fazer o tempo todo, principalmente no convívio com as demais pessoas, que ele chama de “próximo”.

Então, quem é o próximo? São todas as pessoas que, por um motivo qualquer, convivam ou se aproximem de nós, e que, se estivermos sintonizados com Deus, poderemos levar dessa convivência, ou de um mero encontro, algo de bom de nós.

Está muito claro, portanto, que o convite é para que o nosso falar e proceder seja autêntico: quando falarmos “sim”, que seja um “sim”; quando manifestarmos um “não”, seja um “não”; porque o que passa disso não procede da luz, mas das trevas que podem estar tomando conta de nosso coração.

Ocorre que algumas vezes, no afã de agirmos com autenticidade e sinceridade, podemos exagerar na dose e cairmos na tentação de sermos cruéis para com as pessoas, justamente sob o argumento de que seja importante desenvolver a autenticidade.

Ora, a virtude autenticidade não está dissociada de todas as demais, mormente a da caridade moral, fraternal e intelectual, de modo que nos postarmos e nos comportarmos como os “super-sinceros e super-autênticos” para poder agredir aos outros denotará que, na verdade, já estaremos manifestando as sombras do ego que tomaram o espaço do Ser Essencial que somos e que não foi cuidado com amor.

Por outro lado, será natural que nosso modo de agir ou de expressar pensamentos, e até mesmo de quedar silente diante de fatos variados, não agradem a uma ou inúmeras pessoas. Isso geralmente acontece quando passamos a buscar uma vida mais adequada a nossa saúde emocional, colocando limites nas relações, o que causa estranheza por parte daqueles que preferiam uma postura autoanulatória e passiva de nosso lado (para que elas pudessem continuar tripudiando).

Também não entendem a nossa conduta proativa e autêntica as pessoas acostumadas à hipocrisia tão natural em diversos meios familiares e sociais como um todo. E, com isso, pessoas que eram amigas ou neutras passam a nos considerar inimigos.

Jesus, considerado o maior agende saúde física e moral de todos os tempos, nos apresentou o convite ao amor em relação aos inimigos. Ora, ora... se não é fácil amar aos amigos, como podemos amar aos inimigos? Allan Kardec, com fulcro na lição do Evangelho, responde afirmando que amar os inimigos é devolver o mal com o bem; é desejar o bem de todos; é não criarmos ou sustentarmos obstáculos diante de uma possível reconciliação.

Logo, vale notar que nem sempre aquele que nos considera um inimigo, ou a quem chamamos de inimigo, é, verdadeiramente, um inimigo, pois pode ser adversário circunstancial num determinado tempo, como no esporte; ou nas lides judiciais em que os advogados representam e lutam pelo direito de seus clientes, mas sabem diferenciar o momento de atuação profissional de um sentimento que lhes oprima o coração; e mesmo em disputas eleitorais em todos os níveis.

Divaldo Franco, o emérito educador baiano, assevera que em nossa vida é impossível não ter inimigos, mas o ideal é não ser inimigo de ninguém.

É inevitável que tenhamos inimigos, pois as pessoas têm a liberdade de gostar ou não gostar do que fazemos, do modo como pensamos, como nos expressamos, etc. E, se as pessoas quiserem nos enxergar como inimigos, o que poderá ser feito? Nada, porque se trata de uma decisão, ainda que inconsciente ou subconsciente, de quem queira assim decidir, em sintonia com a Lei de Liberdade, que é uma lei divina.

A tendência de quem alberga o ódio e emite seus pensamentos ou palavras negativas e desequilibradas (porque o ódio não gera harmonia) em direção ao ente odiado, é adoecer. A ciência assim comprova. E se o ser humano para o qual tal energia desajustada for emitida estiver “de bem com a vida”, “de boa” como dizem os mais jovens, ou seja, em sintonia com o bem e com o amor, o ódio não lhe alcança, contaminando tão somente o seu emissor.

Sejamos nós aqueles que, mesmo erando, procuramos acertar; mesmo com muitas imperfeições, temos a ousadia de refletir, passando em revista nossas próprias atitudes e, com autenticidade e compaixão, buscamos aceitar a nós mesmos, acolher todos os pensamentos e comportamentos que estejamos acostumados a manter e, percebendo que o mais salutar seja mudar de rumo, que arregimentemos forças pela oração e tomemos o rumo do amor, da verdade, da compreensão que alivia e, sem percebermos, estimulamos o próximo a também se autoiluminar.

Nestor Fernandes Fidelis é advogado e escreve exclusivamente para este Blog toda quarta-feira - nestor@nestorfidelis.adv.br