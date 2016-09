Suicidei. E agora?

Nestor Fernandes Fidelis

Eu não suportava mais aquela situação. A dor era sufocante e eu não queria que ninguém soubesse que eu passava por aquele sofrimento. Eu sentia uma culpa muito grande e não queria envergonhar a minha família. Na verdade, gostaria que eles sentissem orgulho de mim, vissem que nem tudo o que eu faço dá errado.

O caso só piorava, ainda mais quando eu percebi que seria impossível, humanamente impossível, resolver aquele problema que só aumentava, me amarrando cada vez mais em angústia e tristeza.

Uma dor sufocante se agravava a cada dia, a cada hora, a cada minuto. Eu queria que alguma força superior, um milagre surgisse para me salvar. Mas, minha impressão era a de que Deus não gostava de mim; depois passei a duvidar da existência Dele.

Os sentimentos de derrota, de vexame, de frustração e revolta tomaram conta de mim, fazendo com que chegasse naturalmente a ideia de que eu não estava no lugar certo, o mundo não era para mim, eu deveria morrer, porque meu desejo não era outro senão resolver isso tudo de uma vez... e parar de sofrer.

Mas, também queria demonstrar que as pessoas próximas não me ajudaram como eu acho que deveriam, por isso, deixei uma carta para que elas sentissem dó de mim, pelo meu sofrimento tão profundo. Planejei, senti uma coragem diferente e uma firmeza para arquitetar e executar todo o plano de me matar.

Eu suicidei! Matei o corpo. Mas a vida não acabou, para minha decepção. E o pior, toda aquela angústia não somente continuaram a me possuir, como chegaram a um ponto indescritível. A dor que senti no momento de atentar contra meu corpo prossegue initerruptamente, agravadas pelas acusações que ouço o tempo todo e, muitas vezes, pelas surras que pessoas com aparências monstruosas me aplicam.

Além disso, frio, fome, fraqueza e muito medo passaram a fazer parte da minha vida. Sim... da minha vida. Pensei que revolveria todo o problema me matando. Porém, continuei existindo e com muito, mas muito mais sofrimento, chegando a conclusão, mesmo naquele turbilhão de dor e rebeldia que eu havia sido vítima de engano, de autoengano. Na verdade, meu desejo não era acabar com a vida, mas com o sofrimento, e este se tornou muito maior.

Não sabia precisar quanto tempo passei naquele vale de sombras, ouvindo pessoas blasfemarem e reclamarem sobre seus casos pessoais de suicídio. Via pessoas perambulando com pulsos cortados em jorros intermináveis de sangue; deformados de todos os tipos imagináveis; até acidentados de trânsito que ultrapassaram limites indevidamente; ou jovens perdidos pela morte causada pelo consumo de substâncias entorpecentes, ou seja, suicidas indiretos.

Finalmente, um dia pude receber socorros e me tiraram daquele lugar. Continuo em tratamento e, pelo que me foi dado saber, somente após uma ou mais existências em corpos com deficiência poderei me reabilitar. Mesmo assim, já sou grato, apesar do medo de voltar a errar. Ainda sofro, principalmente por saber que minha família e as pessoas que dependiam de mim na Terra passaram e passam por situações de penúria e sofrimento que não estava em seus planejamentos reencarnatórios, justamente pela minha covardia em buscar a falsa solução pela fuga de algo que, como vejo hoje, seria resolvido com paciência e esforço, trazendo aprendizado e crescimento interior.

Somente a misericórdia de Deus e dos servos de Maria Santíssima me sustentam e encorajam a aceitar os erros e buscar repará-los.

...

Este relato é fictício, porém, muito mais comum do que podemos supor. Aqueles que participamos de reuniões de atendimento fraterno às pessoas que já se encontram do outro lado da vida, as chamadas reuniões mediúnicas, são testemunhas da triste realidade, aumentada a cada tempo, pela qual passam os suicidas.

No livro “Suicídio, Falsa Solução”, o Doutor Alírio de Cerqueira Filho, traz um estudo reflexivo sobre este tema que vem sendo analisado por cientistas de diversas partes do mundo. Pelos dados da Organização Mundial de Saúde:

•1 milhão de pessoas cometeram suicídio no ano de 2000;

•produzem-se mais mortes por suicídio que a soma de homicídios, terrorismo e guerras;

•a cada 30 segundos uma pessoa pratica o ato;

•a cada 3 segundos, uma pessoa atenta contra a própria vida;

•o suicídio está entre as 10 causas de morte mais frequente em todas as idades;

•é a 3ª causa de morte entre 15 e 35 anos;

•existem 20 tentativas para cada ato consumado;

•4 tentativas NÃO conhecidas para cada 1 registrada;

•para cada morte pelo suicídio produzem-se entre 10 a 20 tentativas falhas de suicídio, que geram lesões, hospitalizações e traumas emocionais e mentais;

•há um aumento alarmante na faixa etária de 15 a 35 anos;

•suicidam-se mais homens que mulheres, embora a maioria das intenções de suicídio ocorram entre as mulheres;

•cada suicídio gera danos emocionais, sociais e econômicos em numerosos familiares e amigos, pois para cada suicídio, há em média, 5 ou 6 pessoas próximas que sofrem consequências emocionais, sociais e econômicas;

•as estimativas realizadas indicam que em 2020 as vítimas poderiam ascender a 1,5 milhão de pessoas por ano.



Diversas são as causas desta lamentável atitude, desde a busca de se livrar de uma situação de extremo sofrimento, para o qual acham que não há solução;ou em decorrência de um estado psicótico;por se acharem deprimidas;por terem uma doença física incurável;por tédio e uma concepção materialista em relação à vida;para se unirem a alguém querido que tenha passado pela morte do corpo;etc.

Todavia, como na narrativa acima o suicida não terá seu problema resolvido nem amenizado, mas sim será agravada, sobretudo pelo crime contra a vida do corpo, que tem por finalidade oportunizar o crescimento intelecto-moral do ser humano.

A ciência comprova tais fatos, com obras dos seguintes autores: Ian Currie;Larry Dossey; Raymond A. Moody Jr.; Kenneth Ring; Ian Stevenson; H. N. Banerjee; Helen Wambach; Morris Netherton, Edith Fiore, Brian Weiss; Roger Woolger; Patrick Druout; ThorwaldDethlefsen; Hans Ten Dan, dentre outros.Todos afirmam: “A Morte Não Existe!”.

O suicídio é ato de profundo egoísmo e orgulho. A pessoa apegada a uma vida puramente materialista (ainda que seja espiritualista) espera que algo transcendental resolva seus problemas, deixando de aproveitar a vida para empenhar-se para se autoconhecer e agir proativamente, nada obstante saiba, em sua consciência, que matar o corpo é um grave atentado contra as leis naturais.

Pela ótica reencarnacionista, a cada pessoa, mesmo os que cometeram o suicídio, será oportunizado um recomeço. Não por acaso Jesus asseverou que “das ovelhas que meu pai me confiou, nenhuma se perderá”. Mas por que deixar para depois, ao preço de muito sofrimento, o que podemos fazer hoje, mesmo que vivenciado situações de graves desafios?

Oremos pelos nossos irmãos que suicidaram. É, não raro, o único alívio que podem ter: nossas energias a eles direcionadas pela força da prece.

E sigamos em frente, desenvolvendo a autoconfiança, filha da confiança em Deus, avançando sempre, um passo de cada vez, colhendo aprendizado e semeando amor e paz que nos arrimam em qualquer momento de prova.

Nestor Fernandes Fidelis é advogado e escreve exclusivamente para este Blog toda quarta-feira - nestor@nestorfidelis.adv.br