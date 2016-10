Mãos vazias

Assessoria Entre lideranças do agronegócio elencadas por Neri, em coletiva pró- Emanuel, estão Blairo e Zeca

O secretário nacional de Política Agrícola, Neri Geller (PP), está articulando apoio político e financeiro do agronegócio para o candidato a prefeito de Cuiabá Emanuel Pinheiro (PMDB). Além disso, anunciou o reforço do ministro da Agricultura Blairo Maggi (PP) na campanha durante o segundo turno.

Entre os representantes do agronegócio já contabilizados por Neri Geller está o deputado estadual Zeca Viana (PDT). Presidente estadual do PDT, o parlamentar apoiou Julier Sebastião (PDT) à Prefeitura de Cuiabá no primeiro turno e amargou a quarta colocação.

“Estamos entrando com muita força. Conversei muito com pessoas ligadas ao agronegócio a exemplo do deputado Zeca Viana, que está anunciando também todo apoio do PDT. Estamos com a articulação bem feita para impulsionar candidatura do Emanuel e garantir a vitória dele”, declarou Neri em coletiva na manhã desta segunda (10).

Sobre a ajuda financeira, o secretário afirmou que trabalhará para impulsionar a arrecadação junto ao agronegócio dentro da legalidade. Segundo ele, a perspectiva do bom resultado existe porque o segmento quer eleger prefeito moderno, que valorize a produção e trabalhe para gerar emprego e renda.

“Eu posso falar por mim, que vou ajudar financeiramente. Sou médio produtor e empresário em Lucas do Rio Verde. Não sou nenhum afortunado”, completou.

Emanuel Pinheiro, que ficou na primeira colocação com 34,2% da preferência do eleitorado contra 28,4% do adversário Wilson Santos (PSDB), arrecadou R$ 1,9 milhão no primeiro turno. As despesas, no entanto, chegaram a 3,5 milhões.

Blairo na campanha

Neri revelou ainda que Blairo está satisfeito com o desempenho de Emanuel e da chapa de vereadores do PP que elegeu Paulo Araújo, Diego Guimarães e Vinicyus Clovito na Capital. Os elogios foram feitos durante reunião que também teve a participação do deputado federal Ezequiel Fonseca, presidente estadual do PP, além do senador Wellington Fagundes (PR).

Conforme Neri, o ministro da Agricultura já gravou vídeo em apoio a Emanuel. “Inclusive Blairo já gravou alguma coisa no sentido de apoiar o deputado Emanuel. Não vou falar em nome dele. Vou falar em meu nome. Fui ministro da Agricultura, fui deputado federal, acredito na candidatura e nós vamos em frente. O PP está fechado e coeso”, concluiu.

No primeiro turno, o presidente da República orientou os ministros a evitarem de se envolver diretamente nas campanhas eleitorais onde representantes de partidos aliados eram adversários. Ao que tudo indica, a orientação foi revista para o segundo turno.