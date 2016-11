Mistérios da morte e da vida após a morte

O presidente do PMDB em Cuiabá, Clovis Cardoso, avalia que o prefeito eleito de Cuiabá Emanuel Pinheiro (PMDB) impôs derrota pessoal ao governador Pedro Taques (PSDB). Isso porque o tucano se engajou na campanha e atuou como cabo eleitoral do candidato derrotado Wilson Santos (PSDB).

Clóvis também afirma que a prisão do ex-governador Silval Barbosa (PMDB), que está no detido no Centro de Custódia de Cuiabá (CCC) desde setembro de 2015 sob a acusação de liderar esquemas de corrupção, não afetou o desempenho do PMDB na Capital.“A eleição do Emanuel se torna mais histórica ainda porque o partido que teve seu governador preso derrota o partido do governador que o mandou prender”, declarou.

Reprodução Clóvis Cardoso avalia que derrota de Wilson Santos reflete rejeição do governador Taques em Cuiabá

Segundo Clóvis, a vitória de Emanuel também comprova que Taques é inábil politicamente. Avalia ainda que o resultado das urnas demonstra o repúdio da população. “O povo não aceita isso. O grande derrotado não foi Wilson Santos, que já estava rejeitado. Mas sim o governador do Estado de Mato Grosso”, completou.

Para Clóvis, Taques se comporta com imperador de Mato Grosso. Além disso, acusa do tucano de utilizar o expediente da prisão para retaliar os adversários políticos. “Parece que o governador sente um prazer mórbido em prender as pessoas e a população rejeitou isso. O salário dos funcionários atrasou pela primeira vez nos últimos 12 anos. Houve uma greve histórica pela RGA. As cidades do interior estão com os Pronto Socorrros, as UTIs sem funcionar”, pontua o peemedebista.

Por fim, Clóvis critica o secretariado sem perfil político. Compara também o governo Taques à antiga União Soviética, que ruiu quando a classe dirigente se distanciou do povo.

“Não se pode, nos dias modernos do século 21, governar com tecnocratas. A classe política, sim, sabe governar. A União Soviética caiu porque colocou no governo, tecnocratas e distanciou do povo, criou uma burocracia e foi à ruína. A mesma coisa está acontecendo em Mato Grosso. Quem são os secretários de governo de Pedro Taques? Ninguém conhece. O povo não conhece”, questionou.