Violação dos direitos fundamentais

Olga Lustosa

Foi a Defensoria Pública de Mato Grosso do Sul que montou o processo expondo as razões pelas quais um preso, da cidade de Corumbá,teria direito a indenização por estar submetido a tratamento degradante, decorrente da superlotação carcerária,estrutura física precária e insalubridade. Com base nisso, a Defensoria pleiteou a condenação do Estado ao pagamento de um salário mínimo mensal ao preso pelo tempo que perdurar o tratamento considerado degradante. A verba indenizatória foi fixada em 2 mil reais.

O Ministro Teori Zavascki, falecido recentemente, foi relator do caso e considerou as alegações pertinentes e admitiu que estas configuravam danos morais e físicos ao detento. No voto, que pode-se acessar no site do STF, Teori afirma que é dever do Estado manter os presídios com o mínimo de humanidade e que a obrigação de ressarcir danos, comprovadamente causados pelo encarceramento está previsto na Constituição. O voto do Ministro relator foi seguido por outros e deu no quiprocó que varou a semana.

Li alguma coisa do relatório da CPI do Sistema Carcerário e do Diagnóstico de Pessoas Presas produzido pelo Conselho Nacional de Justiça. O Brasil tem a quarta maior população carcerária do mundo, quase 600 mil pessoas presas e estamos em curva ascendente. Em todos os relatórios entende-se que os presídios brasileiros são considerados verdadeiras escolas do crime querealimentam o círculo da violência. Tal é a falta de controle do sistema carcerário que os mutirões realizados nos últimos anos, encontrou 41 mil presos com penas integralmente cumpridas.

Considerando que o Estado Brasileiro tem em mãos as estatísticas que apontam a falta de escolaridade como o fator número um para o envolvimento com o crime, setenta por cento dos presos não concluíram o ensino fundamental, por que não trabalhar um projeto arrojado de educação, como forma infalível de equilibrar a questão da superlotação no sistema prisional?

Não adianta espelhar-se em experiências exitosas em países europeus, como a Itália, onde a Corte Europeia dos Direitos Humanos, após receber milhares de denúncias, firmou condenação de indenização semelhante a que citamos aos estados e em sequencia assinaram um Termo de Ajustamento de Conduta, fixando prazo para que os problemas estruturais ou adoção de conjunto de medidas para sanar os maus tratos fossem implantadas. Itália! país rico, pequeno, população que não chega a 60 milhões de habitantes. Nossa realidade não cabe na urgência com que as coisas se resolveram por lá.

A cobrança de reparação de danos morais e físicos é um direito de qualquer cidadão brasileiro que sente-se e prova ser vítima da omissão e negligência por parte do Estado, o que ocorre com milhares de famílias que habitam pequenos quartos insalubres, que não tem atendimento médico, as crianças não tem escolase são vítimas de toda forma de violência, quando espreitam as ruas escuras dos becos onde vivem.

Penso que a violência é a nossa condição atual. E não é só a violência física que preocupa, também há formas psicológicas e políticas, que muitas vezes sofrem de invisibilidade total. Então, não podemos ignorar as vítimas de crimes que têm suas vidas destruídas e raramente são indenizadas pelos danos materiais e morais que suportam. O sofrimento dessas pessoas é uma situação grave, que deve ser prioritariamente levado em consideração.

Na justificativa do voto lê-se que todas as formas de violência e as consequências dela, estão diretamente relacionadas a uma deficiência crônica na elaboração de políticas públicas voltadas para o atendimento à população brasileira em todas as frentes de carência. O sistema político deveria concluir que é melhor atacar os problemas, em vez de ficar remendando corpos e mentes dilacerados pelo descaso.

Olga Borges Lustosa é socióloga, cerimonialista pública e escreve exclusivamente neste Blog toda terça-feira - olgaborgeslustosa@gmail.com e www.olgalustosa.com