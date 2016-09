Interesse eleitoral

Sandra Cristina Alves

No último sábado, dia 3, foi divulgada uma pesquisa realizada pelo Ibope que mostrou que 31% dos eleitores de Cuiabá não têm nenhum interesse nas eleições municipais. Um desencantamento da população pela política alavancado por reflexos do cenário político nacional, pelo novo regramento das campanhas eleitorais e pela inexistência de renovação nos nomes apresentados para as próximas eleições. Tudo aliado as genéricas e contraditórias propostas de governo dos candidatos, que vão de “cumprir a RGA”, “concluir VLT” até “implantar um novo modelo agrícola”.

É inegável que os eventos ocorridos no cenário nacional, quais sejam, o procedimento de impeachment, as novas manifestações populares contra o governo de Michel Temer, a crise econômica e o processo da operação Lava-Jato e seus desdobramentos, influenciaram as eleições municipais e a transformaram em uma eleição especial. Os eventos citados tomaram tempo da população, que parou para acompanhar a discussão e os resultados produzidos. Houve polarização daqueles que se manifestavam contra o golpe e de outros que defendiam a necessidade de mudança nas diretrizes do país, vistas as irregularidades do antigo governo.

O fato é que essa discussão tomou tempo e atenção dos eleitores, saturando-os de discussões políticas e afastando-os do processo eleitoral municipal. Prova o resultado da pesquisa ibope, onde 31% dos eleitores não têm “nenhum interesse” nas eleições e 32% tem “pouco interesse” nela, estando a pesquisa registrada no TRE-MT sob o protocolo MT-04797/2016.

Outro aspecto que influencia sobremaneira as eleições municipais é a alteração no processo eleitoral. A diminuição das possibilidades de doações para as campanhas, a redução do tempo de programas de TV e rádio, aliados a uma série de restrições das propagandas eleitorais dão um tom especial a campanha de 2016. Existe um cenário nacional que tirou a atenção dos eleitores e um regramento eleitoral que modificou as estruturas de campanhas. O resultado dessa combinação é que a verdadeira discussão eleitoral municipal somente ocorrerá no segundo turno da eleição. Entretanto, em mais de 90% dos municípios brasileiros as eleições se resolvem no primeiro turno.

Ao pegar os percentuais de eleitores que se interessam pelas eleições municipais, 18% e 16% com médio e muito interesse respectivamente, existe um desejo por um governante que se apresente como maior conhecedor da máquina pública, que tenha maior capacidade gerencial, com condutas mais pragmáticas, maior estofo técnico, resultado de um eleitorado mais crítico. Mas os partidos políticos não possuem tempo ou nomes suficientes para apresentar essa renovação em 2016.

E, enfim, chegamos às eleições municipais de Cuiabá, seus candidatos e suas propostas de governo. E nem tudo é coerente com a atual conjectura do município, do governo estadual ou do cenário nacional. As propostas têm por base um município rico e sem problemas com investimento, uma vez que todas aperfeiçoam os serviços públicos e o bem-estar social, tudo de forma bem genérica.

E para citar alguns exemplos, cujo objetivo principal é atrair o eleitor para a análise das propostas e a construção de raciocínio crítico antes da definição de seu voto, é possível encontrar candidato defendendo o cumprimento do RGA, conclusão do VLT, implantação de novo modelo agrícola, priorizar a inclusão digital como complemento indispensável às atividades que se desenvolvem na área da educação. Tem, ainda, cidade digital, cidade inteligente, entre tantas outras cidades “virtuais” criadas para as campanhas.

Você pode encontrar essas informações no site do TRE-MT, clicando no link (http://www.tre-mt.jus.br/eleicoes/eleicoes-2016/divulgacao-de-candidaturas-e-contas-eleitorais) e deixar de integrar o percentual que não tem nenhum interesse pela política. Não será o Poder Judiciário que resolverá os problemas do sistema eleitoral, em que pese a atuação da Justiça Eleitoral desempenhe papel relevante. Será o juízo crítico e a fiscalização dos próprios eleitores, cobrando ações e coerência que efetivamente podem produzir mudanças.

Sandra Cristina Alves é defensora pública do Estado, escritora e escreve exclusivamente neste Blog toda segunda (sandrac.alves@terra.com.br)