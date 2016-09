Sandra Alves

O superendividamento dos cidadãos é um problema que ultrapassa a esfera individual. Uma pesquisa realizada em abril pelo Serviço de Proteção ao Crédito (SPC Brasil) e pela Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas (CNDL) mostra que 44,3% dos brasileiros estão com as finanças descontroladas.

Mais que identificar as causas que levam o cidadão ao superendividamento, colocar informações e instrumentos ao seu alcance para superar a falência financeira e reconstruir sua vida é o maior desafio social.

Os estudos sobre o superendividamento foram inspirados na legislação francesa no Code de la Consommation. No Brasil, a doutrina afirma que o superendividamento “diz respeito aos casos em que o devedor está impossibilitado, de forma duradoura ou estrutural, de proceder ao pagamento de uma ou mais dívidas” (MARQUES; FRADE, 2007, p. 3-4). Também é considerado superendividamento as situações em que o devedor, apesar de continuar a cumprir os seus compromissos financeiros, o fazer com sérias dificuldades.

O projeto de lei n. 3.515/15, que tramita pela Câmara, pretende alterar o CDC para criar mecanismos de prevenção ao superendividamento. Ainda não existe uma definição legal específica de superendividamento, apesar do conjunto legislativo do Código de Defesa do Consumidor já enumerar uma série de medidas protetivas.

O projeto define como superendividamento o “comprometimento de mais de 30% da renda líquida mensal do consumidor com o pagamento do conjunto das dívidas pessoais, exigíveis e vincendas - excluído o financiamento para a aquisição de casa para a moradia - e desde que não existam bens suficientes para liquidação da dívida".

A inexistência de previsão legal específica é apenas um dos fatores que agravam a situação dos cidadãos. A falta de educação financeira e o marketing agressivo de vendas como impulsionador do consumismo, mais os abusos das empresas creditícias/financeiras colaboram para o empobrecimento das famílias.

Existe investimento em tecnologia de ponta para levar o cidadão a consumir, sem fornecer-lhe educação financeira. Abusos na cobrança de taxas ilegais e juros abusivos nos contratos de crédito firmados.

Não importam as razões que levaram o cidadão ao acúmulo de dívidas, para restabelecer sua saúde financeira, alguns passos são muito importantes:

1) Faça um levantamento por escrito das receitas (aquilo que você ganha) e das despesas (todos os gastos cotidianos mais as dívidas acumuladas). Seja em um caderno, em planilhas de cálculos no laptop ou em aplicativos de smartphone, tudo deve ser posto de forma clara.

2) Verifique as dívidas que possuem juros mais altos, essas devem ter preferência no pagamento (geralmente o cartão de crédito).

3) Procure renegociar as dívidas. Cuidado com a renegociação, pois os juros não podem ser embutidos no valor do débito, de forma que você seja obrigado a pagar juro sobre juros, uma prática abusiva comum. Procure os órgãos de proteção ao consumidor nesses casos (PROCON, Defensoria Pública ou OAB). E mais, você não pode ser impedido de pagar uma parte da dívida, caso não disponha do valor integral. 4) Por fim, corte as despesas até limitá-las aos seus ganhos e não faça novas dívidas.

O projeto de lei citado prevê a instauração de um processo de repactuação de dívidas do superendividado chamando todos os credores para a negociação e apresentação de um plano de pagamento das dívidas que preserve o mínimo existencial do devedor (uma renda mínima para sua sobrevivência).

Esse procedimento já vem sendo utilizado com base nos princípios gerais do Código de Defesa do Consumidor e é aceito por parte do Poder Judiciário. A aprovação do projeto de lei é um passo decisivo para o reestabelecimento da vida financeira de muitas pessoas, uma etapa de desenvolvimento social que precisa ser superada.

