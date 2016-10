XXXVIII Voltas!

Francis Pedroso

Ao longo de sua existência, o Hospital Universitário Júlio Müller (HUJM), órgão suplementar da Universidade Federal de Mato Grosso, tem passado por diversas experiências administrativas e hoje, mais uma vez, está diante da oportunidade de superar seus dilemas históricos e construir uma gestão compartilhada e participativa, equacionando as demandas de seus servidores e propiciando um melhor ambiente para atuação de toda sua comunidade.

Sua atuação sempre foi orientada pelos princípios norteadores do Sistema Único de Saúde (Lei Orgânica da Saúde – LOS, 1990) que são embasados na universalidade, na equidade, na integralidade, na regionalização, na hierarquização, na resolutividade, na descentralização, na participação dos cidadãos, na complementariedade do setor privado e na gratuidade do atendimento.

Tem como característica principal ser um hospital geral de ensino, 100% público, sendo referência local e regional para diversas especialidades. Tem como finalidade básica desenvolver atividades de ensino, pesquisa, extensão e assistência integral ao paciente do SUS, proporcionando treinamento profissional aos alunos das áreas de medicina, enfermagem, nutrição, saúde pública, ciências biológicas e outras áreas afins.

Com o passar dos anos, a relação ensino e assistência acumulou desgastes, gerando dificuldades na qualidade da gestão do HUJM. Entre os diversos fatores que levaram a essa situação, podemos citar a precarização das relações de trabalho; a falta de uma política de reposição de pessoal; a falta de atualização na tabela dos procedimentos hospitalares e ambulatoriais do SUS que está defasada; a dificuldade no processo de recontratualização; o pagamento de pessoal terceirizado com recurso próprio; os problemas na gestão de materiais; os problemas na estrutura organizacional; os problemas nas instalações físicas; e as dificuldades de expansão.

Em 2010, o Programa Nacional de Reestruturação dos Hospitais Universitários Federais (REHUF) teve como objetivo superar esses desgastes, baseando-se na instituição de mecanismos adequados ao financiamento, progressiva e igualmente compartilhados entre os ministérios da Saúde e Educação até 2012.

Sem resultados favoráveis a partir do REHUF, o governo federal cria a Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (EBSERH), empresa pública dotada de personalidade jurídica de direito privado e patrimônio próprio (Lei nº 12.550) com a finalidade de prestar serviços gratuitos de atenção médico-hospitalar, ambulatorial e de apoio diagnóstico e terapêutico à comunidade, no âmbito do SUS, bem como prestar serviços de apoio ao ensino, à pesquisa e à extensão no campo da saúde pública, observada nos termos do artigo 207 da Constituição Federal, que versa sobre a autonomia universitária, entre outras competências, a de administrar unidades hospitalares.

Assim, através das decisões CONSUNI 06 de 25/10/2012 e Conselho Diretor 30 de 01/11/2012, a UFMT autoriza a contratação da EBSERH para reestruturar e administrar o Hospital Universitário Júlio Müller.

Nesse sentido, compreendemos que a superação das dificuldades do HUJM-EBSERH passa por uma gestão que amplie e fortaleça a qualidade do ensino de graduação e pós-graduação, da pesquisa e da extensão; que fortaleça o processo democrático e participativo, com autonomia, pluralismo e transparência da gestão nas práticas dos serviços administrativo-financeiros; que estimule a interdisciplinaridade e a qualidade da gestão administrativa; que amplie as ações de articulação com os gestores federais, estaduais e municipais; que amplie as relações com a UFMT; e, por fim, que fortaleça o processo de comunicação, interação e humanização do HUJM-EBSERH.

No processo de eleição da nova superintendência que se aproxima, as metas de trabalho mencionadas acima farão parte dos nossos compromissos com a comunidade do HUJM-EBSERH. E também estaremos acompanhando de perto o cumprimento das propostas de campanha apresentadas pela atual gestão da FUFMT para equacionar os problemas de nosso valoroso Hospital Universitário Júlio Müller - HUJM.

Francis Mauro Pedroso é enfermeiro concursado do Hospital Universitário Júlio Müller, médico pós-graduado em Educação Profissional na Área de Saúde, em Enfermagem do Trabalho, em Auditoria em Sistema de Saúde e mestre na área de Farmacologia.