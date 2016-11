10 esposas de ex-prefeitos são derrotadas

O duodécimo da Câmara de Cuiabá cresceu 39,1% desde o início do mandato da gestão do prefeito da Capital Mauro Mendes (PSB), pulando de R$ 32,4 milhões para R$ 45,1 milhões anuais. O acréscimo foi de R$ 12,7 milhões durante os quatro anos sob o comando do socialista, que se encerra no próximo mês. O repasse é constitucional e tem como referência a receita do município.

Entretanto, em tempos de crise econômica e prevendo uma queda na arrecadação, o repasse do Executivo ao Legislativo para o ano que vem será de R$ 42,1 milhões, o que representa queda de 5,5% em relação a este ano. Esses dados constam na Lei Orçamentária Anual de 2017 (LOA), que tramita na Câmara.

Mário Okamura/Rdnews Quadro referente aos valores recebidos pela Câmara de Cuiabá em cinco anos

Com salário de R$ 15 mil, os 25 vereadores custam R$ 4,8 milhões por ano ao erário. Se contabilizar a verba indenizatória de R$ 15 mil, o montante supera R$ 9,6 milhões. Os vencimentos dos 582 servidores - incluindo os parlamentares - superam R$ 2,7 milhões mensais, perfazendo R$ 35,1 milhões anuais. Os dados constam no Portal Transparência da Câmara - veja aqui.

A tendência é que o valor da verba indenizatória seja menor em 2017, uma vez que a Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça negou uma apelação da Câmara de Cuiabá que buscava reverter uma decisão de primeiro grau, a qual estabelecia que o benefício dos vereadores não deve ultrapassar 60% do valor do subsídio mensal dos parlamentares. Deste modo, não poderá ultrapassar R$ 9 mil. A decisão de segundo grau foi proferida em julgamento realizado no último dia 7.

Tribunal mantém a suspensão de verba da Câmara maior que R$ 9 mil

Com adesão do benefício aos parlamentares, as despesas apenas com folha salarial alcançam R$ 39,9 milhões. Isso representa o comprometimento de 88,7% e 93,6% do duodécimo previsto para este ano e o ano seguinte, respectivamente, apenas com despesas com funcionários.

Só para se ter ideia, com montante repassado neste ano para o Legislativo daria para construir sete Unidades de Pronto-Atendimento (UPA) iguais a do Pascoal Ramos, inaugurada em julho deste ano, pelo custo de R$ 6 milhões, sendo R$ 2 milhões com equipamentos hospitalares. A UPA tem capacidade 400 mil pessoas por ano.

Pedido

No início deste mês, o presidente da Câmara Haroldo Kuzai (Solidariedade) solicitou aporte de R$ 630 mil ao prefeito para evitar que o Legislativo feche as contas no vermelho. Haroldo alegou que o Cuiabá-Prev mudou o regime de cobrança dos seus entes em maio deste ano. Com isso, a contribuição da Câmara foi elevada de R$ 60 mil para R$ 210 mil mensais e gerou desequilíbrio nas contas.

Câmara pede R$ 630 mil para sair do vermelho; leis devem ser aprovadas