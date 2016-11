5 almejam presidência da Câmara de Cuiabá; prefeito eleito defende consenso

Antonio Cavalcante

Percebo que há muita informação distorcida sobre as manobras que pululam nos palácios contra o povo, e todos os dias somos surpreendidos com uma nova maldade que decorre do golpe que assola o nosso Brasil. O ataque aos direitos dos trabalhadores, das minorias étnicas, dos negros, das mulheres, é mais um dos efeitos nefastos do inconformismo de Aécio Neves (PSDB) com a derrota eleitoral de 2014, e da trairagem do usurpador Michel Temer, ambos turbinados por um Congresso liderado por “milhões de Cunhas”, mediante o pronto patrocínio do PIG, Partido da Imprensa Golpista (Rede Globo, jornalões, revista Veja e seus satélites).

Quando vejo explodir a taxa de desemprego, despencar vendas no comércio, inclusive o cidadão visita menos os supermercados; quando percebo que o servidor público “tá no sal” (sem reajuste, sem progressão funcional e sem novos concursos) e que a educação e saúde serão brevemente serviços de luxo para quem se dispuser a pagar, sinto vontade de olhar para os coxinhas midiotas e nazi-doidos, e trocar o “Eu não falei?” por um sonoro “Dane-se!”.

Nestes poucos meses de um governo fajuto que já parece uma eternidade, o conluio golpista turbinou o salário dos juízes e promotores e o vencimento dos deputados e senadores, multiplicando também as verbas da imprensa. Gastaram milhões com jantares e cartões corporativos, e só a “família presidencial” consome cerca de R$ 2 milhões por mês. Os aviões oficiais serviram aos ministros “semoventes” para deslocamentos e atividades inúteis (ao interesse público), mas teve muito mais coisas, ainda que eu só lembre de algumas.

O Brasil possui uma das mais escandalosas taxas de concentração de renda nas mãos da burguesia, a riqueza está à disposição de poucos, e o golpe teve um claro objetivo: afastar a “ameaça” de taxação da fortuna dos ricos, sabendo-se que nosso país fez a opção de tributar a produção e não a acumulação de riqueza.

Deste modo, o 1% de privilegiados que comanda os destinos do país ficará cada vez mais rico! E olha que o presidente da Fiesp foi flagrado na Lava Jato, todavia “paga” de certinho, e a notícia do malfeito não será dada na Rede Globo e nem na revista Veja.

O objetivo real dos patrocinadores do golpe é os interesses econômicos de uma minoria (banqueiros, sonegadores etc.), e o ajuste fiscal é feito contra os mais empobrecidos, com a retirada de direitos sociais e trabalhistas, a austeridade sem limites e a minimização do Estado nos serviços públicos. Todavia, não se fala em redução dos incentivos fiscais e em acabar com as renúncias de receita; está proibido se discutir impostos sobre o lucro, ou acabar com as remessas de lucros ao exterior.

A aposta dos golpistas foi no “quanto pior, melhor”, e para isso ocorreu um verdadeiro "vale tudo", com arbitrariedades legais com as bênçãos do Judiciário, absurda manipulação, deinformações, implantação de estado de exceção, vazamentos seletivos de processos judiciais, e uma criminalização da política.

A desculpa era o enfrentamento à corrupção, mas os muitos criminosos que assumiram cargos no governo agem como se franciscanos fossem, e os “paneleiros” estão apenas observando, enquanto uma caterva destrói o país e o futuro de nossas crianças. O golpe usou o combate à corrupção como um instrumento político para promoção de uma verdadeira perseguição direcionada apenas a algumas forças e quadros políticos, preferencialmente de esquerda.

Vivemos dias de caos, arbitrariedades pululam, autoritarismos, perseguição política, torturas e censura feitas por decisões judiciais, reaparecimento de ideias fascistas, crise econômica, crescimento da pobreza e uma forte concentração da renda do país nas mãos de poucos.

Quer mais, coxinhas sem-cérebros? Foi bom para vocês, militontos paneleiros?

Para os que pensam e têm um mínimo de leitura crítica do que ocorre no Brasil é necessário idealizar um pacto social e democrático para afastar os males dessa ruptura constitucional que trouxe tão graves consequências para a sociedade e o nosso futuro. Não tenho mais certeza de que apenas o voto popular possa repactuar o Brasil, ainda que esse seja um bom começo.

Todas as instituições devem ser revistas, os privilégios extintos e o foro privilegiado deve deixar de ser instrumento para a proteção de bandidos, sejam os “de terno” ou “de toga”. Carros oficiais e celular ilimitado devem ser abolidos para sempre da administração pública, o país não suporta mais essa discriminação entre os “bem-nascidos” e os outsiders.

Igualdade já.

Revisão da Constituição Federal, fim da indicação política para o Supremo Tribunal Federal com a escolha dos membros por concurso público e ocupação da função por tempo determinado. Pelo fim da vitaliciedade para juízes e promotores de Justiça, que devem se submeter de tempos em tempos a novos concursos ou eleições, submetendo-se ao crivo da avaliação popular.

E, por fim, a maior de todas as mudanças que o país deseja: um pente-fino na dívida pública com a realização de uma auditoria clara e transparente, com o acompanhamento da sociedade. Devemos saber o quanto devemos; para quem devemos; se a dívida é real e justa; e onde foi gasto o dinheiro emprestado.

Há uma sangria de recursos que precisa acabar: mais de 40% do orçamento federal vai para os banqueiros, com juros de uma dívida que nem sabemos se existe. O Estado de Mato Grosso destina 30% do orçamento público para esta finalidade.

Nesta sexta feira, 11 de novembro, os trabalhadores estarão se mobilizando em todo o país rumo à paralisação nacional contra o desmonte de suas conquistas nos últimos 80 anos. Será um grito de protesto contra a terceirização, a Lei da Mordaça, a PEC 241, o PLP 257, o PL 4567, a reforma da Previdência, a reforma do Ensino Médio, a flexibilização do contrato de trabalho, a prevalência do negociado sobre o legislado, e em defesa da lei do piso.

Se o Estado não servir ao povo, não há razão para que seja mantido.

Antonio Cavalcante Filho, cidadão, escreve às sextas feiras neste Blog. E-mail: antoniocavalcantefilho@outlook.com