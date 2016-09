Gilberto Leite/Rdnews Taborelli apontou a ilegitimidade ativa do DEM para ingressar com ação de impugnação e juíza acatou

A juíza eleitoral Ester Belém Nunes deferiu os registros de candidaturas do deputado estadual Pery Taborelli (PSC) e Miriam Pinheiro, que disputam para prefeito e vice-prefeita de Várzea Grande, respectivamente. O deferimento dos registros ocorreu nesta sexta (2).

De acordo com a decisão, em relação a Taborelli, foi proposta uma ação de impugnação pela Coligação Pra Avançar e Melhorar, encabeçada pela prefeita Lucimar Campos (DEM), e pela própria sigla democrata. As alegações foram no sentido de que o candidato foi condenado em duas ações de improbidade administrativa e não teria apresentado comprovante de escolaridade, nem plano de governo.

Além disso, uma pessoa chamada Cleber Jupiraci Navarro também pediu a impugnação do registro e usou como argumento as duas condenações, o que o tornaria inapto para concorrer a cargos eletivos.

Em sua defesa preliminar, Taborelli apontou a ilegitimidade ativa do DEM para ingressar com a ação de impugnação – o que foi acatado pela juíza - e afirmou que não há irregularidades em seu acervo documental. Ressaltou ainda que ambas as condenações não apresentam todos os requisitos autorizadores da imputação de inelegibilidade, seja pela ausência de declaração de enriquecimento ilícito e lesão ao erário, ou de suspensão de direitos políticos do candidato. O Ministério Público Eleitoral emitiu parecer pelo deferimento da candidatura de Taborelli.

Quanto à suposta ausência de comprovação de escolaridade e plano de governo, a magistrada ressaltou que os documentos relativos a este item foram apresentados pelo candidato, antes mesmo da realização de diligência. Em relação à inelegibilidade causada pelas condenações, a juíza eleitoral analisou que o candidato não preencheu todos os requisitos previstos na legislação. “Por todo o exposto, julgo improcedente a ação de impugnação de registro de candidatura, bem como a notícia de inelegibilidade”, determinou Ester Nunes.

No julgamento do registro de Miriam Pinheiro, por sua vez, a mesma coligação propôs uma ação de impugnação, alegando que houve fraude na confecção da ata da convenção do PMB que deliberou pela aliança dela com a Coligação Mudança com Segurança. Em defesa, a candidata esclareceu que houve apenas a retificação da decisão partidária de abandonar a Coligação Várzea Grande Para Todos e aliar-se à Coligação Mudança Com Segurança, “o que foi feito dentro do prazo das convenções partidárias”, diz trecho da decisão.

Na sequência, o MPE salientou que não detectou nenhum tipo de fraude na ata do PMB e que os impugnantes, “inconformados com a mudança de postura do PMB, não teriam legitimidade para atacar a candidata, já que seus partidos nunca compuseram o mesmo círculo de aliança”. O órgão destacou ainda que nem os próprios filiados do PMB foram a juízo contestar a decisão da convenção.

A juíza, em sua decisão, disse que questionamentos relativos à validade de convenção partidária devem ser discutidos por meio de outra ação e não nos registros individuais de candidatura. Diante disso, determinou a extinção da ação de impugnação. Ester ressaltou que, ao contrário do que foi alegado na impugnação, a segunda ata do PMB foi regularmente protocolada no Cartório da 20ª Zona Eleitoral. Por fim, a magistrada deferiu o requerimento de registro de candidatura de Miriam.

Quanto ao julgamento da chapa, a Coligação Mudança Com Segurança foi declarada apta a concorrer aos cargos de prefeito e vice-prefeito nas Eleições Municipais 2016, em Várzea Grande.

