Aliado de Emanuel, Valtenir diz que divide palanque com Mauro caso apoie o grupo

O deputado federal Valtenir Pereira (PMDB), desafeto do prefeito de Cuiabá Mauro Mendes (PSB), afirma que não tem restrição em dividir o palanque caso o socialista decida apoiar Emanuel Pinheiro (PMDB) no segundo turno. “Quero o melhor para Cuiabá e não tenho dificuldade nenhuma em subir no palanque com Mauro Mendes. Temos divergências, mas fizemos as críticas políticas”, afirmou o peemedebista.

Valtenir, que deixou o PSB em 2013 por divergências com Mauro e já publicou diversos artigos atacando o prefeito de Cuiabá, garante que jamais apelou para a baixaria. “Não atacamos a família, a pessoa do prefeito Mauro Mendes e muito menos a pessoa da sua esposa. Pelo contrário, nossas críticas foram pontuais e em cima daquilo que um agente político deve fazer, análise do cenário”, completou o parlamentar.

Os dirigentes do PMDB acreditam na possibilidade de Mauro Mendes apoiar Emanuel Pinheiro no segundo turno devido aos atritos do socialista com Wilson Santos (PSDB) com quem disputou as eleições de 2004 e 2008, momento em que houve várias trocas de farpas, que azedaram a relação.

Se Mauro aderisse à candidatura de Emanuel seria mais um racha no grupo Mato Grosso Muito Mais (PDT, PSB, PPS e PV), que teve o seu último ato ao eleger o governador Pedro Taques (PSDB), em 2014. O PDT já não faz mais parte do grupo, após desentendimento de Taques no partido seguida de sua filiação no PSDB. Por outro lado, Mauro já chegou a pedir voto para o "45" durante comício e garantiu que o PSB e PSDB vão permanecer juntos na campanha.

Gilberto Leite/Rdnews Deputado federal Valtenir Pereira, ao lado do candidato a prefeito de Cuiabá Emanuel Pinheiro

Valtenir avalia ainda que a campanha eleitoral no segundo turno vai subir o tom da parte de Emanuel caso o adversário inicie os ataques. “Nós vamos continuar fazendo uma campanha propositiva, apresentando propostas. Agora, independente do resultado, se o adversário subir o tom, a gente sobe o tom também”, disse Valtenir ontem (2), no Centro de Eventos do Pantanal, durante a apuração dos votos.

Já o presidente do diretório municipal do PMDB, Clóvis Cardoso, acredita que o segundo turno tende a ser movido por baixaria devido ao tom já adotado pelos candidatos no primeiro turno. “Vai ser uma campanha de baixaria como foi no primeiro turno. E essa possível baixaria será tratada no Tribunal Regional Eleitoral, vai ser tratada na Justiça Eleitoral e nos Fóruns Criminais competentes”, avalia.

Questionado sobre como será a tônica da campanha no segundo turno, caso ocorram ataques e ofensas por parte do oponente, Clovis é categórico ao afirmar que “não se combate o mal com mal”, destacando que possíveis ataques não serão levados em consideração, lembrando o alto o índice de rejeição do tucano.

“As pessoas sabem como é o Wilson Santos. No processo eleitoral inteiro, ele não conseguiu sair da rejeição de 54%, e isso, para nós seria o suficiente. Essa rejeição dele é conceitual. Um conceito não se destrói em 15 dias, ou mês. Isso leva anos”, disse Clóvis Cardoso.