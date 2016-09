Apesar do discurso, Taques e Fávaro estão em palanques opostos em Tangará e Lucas

Jackelyne Pontes

Caro leitor do Rdnews, eu tenho que dizer-lhes: adoro aniversários. Quem me conhece sabe que passo o ano inteiro planejando o tão esperado dia. E gosto de festa, de bolo, de presentes, de parabéns, de fotos, de docinhos. Gosto de tudo que faz parte da atmosfera dessa virada de ciclo, das energias renovadas e das comemorações. Andei pesquisando, e segundo a literatura, desde o Egito Antigo, ou seja, de 3000 a.C. essa moda de comemorar as datas de nascimento era seguida. Com o inicio do Cristianismo, esse costume foi abdicado porque tinha origens pagãs, e foi só no século 4, com o nascimento de Cristo, que foi retomado.

Com o tempo foram surgindo as peças simbólicas, como o costume de dizer “feliz aniversário!” como uma forma de espantar maus espíritos, o uso de balões, que claro, não eram espetaculares e coloridos como temos agora, mas sim feitos com intestinos inflados de animais. A música de origem inglesa “parabéns a você” surgiu por volta de 1887, e sofreu aprimorações para a versão que conhecemos hoje, inclusive ganhando versão em português. O fato de contarmos com bolos e velas vem de origens gregas, que colocavam velas sobre uma torta como um meio de expressar sua admiração pela deusa Artemis.

Para mim o dia do aniversário é um marco, o nascimento, o início de uma jornada. Eu tenho infinito prazer em compartilhar esta data com os meus pais, familiares e amigos (alguns muito recentes e outros de longa data, pois a vida tem que ser feita de conquistas e transformações, e o ciclo de amigos aumentando e se renovando me dá essa certeza). Tenho grande prazer em poder agradecer a dádiva da vida, de receber votos positivos, de avaliar a minha evolução como pessoa. É o meu dia, e não me recordo de uma vez que este passou em branco. Claro, alguns com festas mais efusivas, outros poucos com pequenas reuniões, mas sempre festejado.

Até a oitava série estudei em escola pública, e o uniforme era item obrigatório, mas no meu aniversário eu tinha autorização da diretora para usar uma “roupa especial”, e lá ia eu para a aula, toda faceira com roupa e sapatos novos, e os coleguinhas já sabiam: hoje é dia de festa. Fui dessas crianças com um milhão de amigos, e ainda sou, que não precisavam de convite formal para virem à minha festa, eles apenas apareciam. Brinco, sem falsa modéstia, que esta data comemorativa poderia ser inserida no calendário festivo da cidade.

Em latim, a palavra aniversário significa aquilo que volta todos os anos. Eu acredito piamente que todos os anos, neste dia, os portais se abrem e os meus anjos estão muitos mais ligados a mim. É um dia para agradecer. Um dia antes tenho um ritual interno de fazer uma lista mental de tudo que me aconteceu no último ano, coisas boas e ruins, conquistas e livramentos, e me preparo para a comemoração. Eu sou mesmo festeira, assumida.

Recebo com alegria os recados nas mídias sociais, telefonemas, e-mails, cartões. Talvez por isso não faço questão de esconder a minha idade: 41. E posso afirmar com toda certeza deste mundo: diante da brevidade da vida o que nos resta é aproveitá-la ao máximo. A propósito, hoje é o meu aniversário. Então, comemoremos!

Jackelyne Pontes é cirurgiã-dentista, mestre em Saúde Coletiva, filiada ao Sinodonto-MT (Sindicato dos Odontologistas do Estado de Mato Grosso) e escreve exclusivamente para este Blog todo domingo - jackelynepontes@gmail.com