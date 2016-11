Após mudança do estatuto, Neurilan deve buscar a reeleição como candidato único

Ságuas Moraes

A Câmara dos Deputados finalizou no último dia 9 a votação do Projeto de Lei (PL 5667/16), de autoria do senador e atual chanceler José Serra (PSDB/SP), que desobriga a Petrobras de ser operadora exclusiva do pré-sal. O texto base foi aprovado em 5 de outubro, por 292 x 101. Na quarta passada, a base governista por ampla maioria rejeitou no Plenário da Casa os dois últimos destaques que visavam modificar o PL. Como o Projeto já passou pelo Senado, segue agora para sanção presidencial.

Na prática, este governo, com apoio do Congresso Nacional, está promovendo a entrega para petroleiras estrangeiras desse valioso patrimônio do povo brasileiro. Segundo dados da Federação Brasileira de Associações de Engenheiros (Febrae), o pré-sal possui valor estimado de US$ 10 trilhões. A mesma Federação destaca que a matriz energética do petróleo não será substituída tão cedo, pois com a escassez do produto, ele deixará de ser uma simples commodity.

O regime de Partilha, previsto na Lei 12.351/10 aprovada no governo Lula, previa a participação da Petrobras em todos os consórcios de exploração de blocos do pré-sal, com um mínimo de 30%. A aprovação do PL 5667/16 praticamente liquida com o regime de Partilha, pois retira a obrigatoriedade da Petrobras de participação em todos os campos.

No regime de Concessão, as empresas assinam contratos de risco para fazer prospecção e investimento na exploração de petróleo. Caso os campos não sejam rentáveis, essas petroleiras arcam com o prejuízo em função do risco assumido.

No caso do pré-sal é diferente, a Petrobras demorou anos estudando as reservas e investiu muitos recursos na localização e quantificação do petróleo. Na fase de estudos, empresas estrangeiras parceiras da Petrobras rejeitaram continuar na empreitada pela descoberta do pré-sal, por acharem os custos elevados. Agora que o pré-sal é uma realidade e não há mais nenhum risco, querem explorar e ficar com nossas riquezas. E assim farão com autorização dos entreguistas que assumiram o poder, no golpe parlamentar de 2016.

O principal valor de uma empresa petroleira está ligado à quantidade de reservas de petróleo que ela detém. Por isso entregar o pré-sal para que as petroleiras estrangeiras o explore sem a participação obrigatória da Petrobras é retirar valor de mercado da nossa principal empresa. É enfraquecê-la.

Infelizmente a entrega do nosso petróleo não trará prejuízo apenas para a Petrobras, mas prejudicará todo o povo brasileiro, pois uma parte considerável dos recursos do pré-sal seria depositada no Fundo Social, criado no governo Lula, para investimentos em saúde, educação, cultura, ciência e tecnologia. Lamentavelmente isso não irá mais acontecer, pois os trilhões do pré-sal irão para os países de origem das empresas que virão explorá-lo.

Ságuas Moraes (PT) é deputado federal por Mato Grosso. Foi prefeito de Juína, deputado estadual e secretário de Estado de Educação