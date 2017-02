Apostam nos nossos enquanto não acham os deles, diz Leitão sobre assédio a Mauro

O presidente estadual do PSDB, deputado federal Nilson Leitão, garante que o ex-prefeito Mauro Mendes (PSB) está no grupo que visa a reeleição do governador Pedro Taques (PSDB). “O PSB faz parte do governo, ajudou eleger e ajuda administrar. Nem o PSDB e nem o governador abrem mão do apoio do Mauro. Estará conosco em 2018”, sustenta o tucano em entrevista à rádio Capital FM.

O parlamentar disse que ainda é muito cedo para discutir as eleições de 2018, mas é fiel a Taques. Mauro revelou ainda "assédio" do bloco de oposição, que cogita lançá-lo candidato à majoritária e ironiza dizendo que os oposicionistas “batem e assopram”. Apesar de não revelar, o nome do socialista é cotado para o Senado ou governo.

Para Leitão, o momento é de o governo trabalhar e manter seus os aliados. Enquanto isso, segundo ele, a oposição tenta bagunçar para encontrar alguém como candidato. “Estão apostando nos nossos enquanto não conseguem achar os deles. Isso faz parte do debate político”, sustenta o parlamentar referindo-se a oposição tentar cooptar Mauro.

Além de ter o governador como propenso à reeleição, segundo Leitão, o PSDB vai entrar na disputa por uma das duas cadeiras do senado em 2018. As vagas que estarão em jogo são as do senador licenciado, ministro da Agricultura Blairo Maggi (PP), e do senador José Medeiros (PSD). “Vamos lutar por isso. Mas o nome do Mauro está no páreo. Sonhar todos têm que ter direito. Em 2018, na hora de fechar a carga para disputar, é a hora que de fato vai escalar o melhor time para entrar em campo”, pontua.

Leitão, inclusive, é um dos cotados para disputar uma das cadeiras no próximo ano. Entretanto, na tentativa de reeleger Taques, o PSDB deve abrir mão da vaga a outro partido aliado. “Se todos estiverem fortes isso que importa quem vai representar é quem chegar em melhores condições, sem precisar dar cotovelada, jogar fora do campo. Quem estiver melhor será titular”, ressalta.

Oposição

O bloco de oposição se reuniu com o chamado grupo dos 8 (PMDB, PR, PSC, PCdoB, PTB, PDT, PP e PT), onde ocorreram várias críticas à gestão Taques. O mais incisivo foi o presidente estadual do PP, deputado federal Ezequiel Fonseca, classificando o governo como fracassado e, por isso, está em conversa com as siglas de oposição.

Contudo, O empresário Eraí Maggi (PP), uma das principais lideranças do partido, garante que a legenda segue na base do governador Pedro Taques e que não integra o grupo. Blairo também garantiu que não faz parte do bloco de oposição.

Caso o PP se una a esse bloco no ano que vem, o projeto do grupo terá o apoio do ministro da Agricultura. No entanto, o discurso de Mauro é muito parecido com o do Blairo - aliado de muito tempo - que garante apoiar a gestão de Taques e se exclui do bloco de oposição.