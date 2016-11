Apto a se aposentar, Antonio Joaquim não descarta volta à política partidária em 2018

Apto a se aposentar do cargo vitalício de conselheiro do TCE, o presidente do Tribunal Antonio Joaquim, 60 anos, admite que vem amadurecendo essa ideia. Entretanto, não revela quando deve acontecer, mas nos bastidores a possibilidade é grande que isso ocorra já no próximo ano.

Aposentadoria do presidente dá legalidade para voltar a discutir publicamente o futuro político, uma vez que na cadeira do TCE o impede de fazer tratativas políticas eleitorais. “O dia que sair terei toda liberdade de um cidadão comum de tratar sobre esses assuntos (político eleitoral). Mas isso será debatido quando eu tiver condições legais. O que eu tenho dito é que há possibilidade de eu sair do Tribunal”, explica o conselheiro ao .

Em meio às eleições, o nome de Antonio Joaquim sempre é assediado por partidos para que entre na disputa. A bola da vez é o PMDB que, nos bastidores, contaria com ele para disputar o governo em 2018. A sigla se consolidou como a maior força política do Estado, considerando que seus 15 prefeitos eleitos representam municípios com praticamente 30% do eleitorado, incluindo o da Capital. As cidades, juntas, somam 636,3 mil eleitores, 28% do total de 2.269.001 aptos a votarem.

Antes de tornar-se conselheiro, em abril de 2000, Antonio Joaquim foi deputado estadual em 1986 e 1994; passou pela Câmara Federal de 1995 a 2000; e no Executivo ocupou as secretarias de Infraestrutura e Educação, respectivamente, 1996 e 1999.

Diante disso, o presidente do TCE afirma que a sua biografia o temperou para tornar-se homem público maduro, responsável e consciente dos deveres que o cabem. “Eu tenho dito as pessoas, eu tenho uma vida pública que me causa muito orgulho. Tenho muito orgulho da minha biografia, muito”, enaltece.

Caso deseja disputar a eleição de 2018 pelo PMDB, após se aposentar, Antonio Joaquim deve encontrar estrutura partidária forte em Mato Grosso. Isso porque a sigla conquistou municípios de peso como a reeleição Beto Farias, primo de Antonio Joaquim e prefeito de Barra do Garças, Fábio Junqueira, em Tangará da Serra; e Asiel Bezerra, em Alta Floresta. A prefeita eleita de Sinop, na capital do Nortão, Rosana Martinelli é do PR, mas sua vitória entra numa espécie de "cota" do PMDB por causa da influência e do peso eleitoral do prefeito peemedebista Juarez Costa.

Além do presidente do TCE, a coligação que elegeu Emanuel Pinheiro (PMDB) para a Prefeitura de Cuiabá trabalha, numa segunda via, com o nome de Wellington Fagundes (PR). O republicano não esconde para ninguém que o sonho é disputar o governo daqui a dois anos.