Bezerra afirma que maioria da bancada é oposição e vê falta de traquejo em Taques

Assessoria Prefeito de Cuiabá, Emanuel Pinheiro, senador Wellington e Dnit vistoriam obra parada do Rodoanel

O Departamento Nacional de Infraestrutura de Transporte (Dnit) entregou ao prefeito Emanuel Pinheiro (PMDB), durante visita ao Rodoanel, na manhã desta sexta (17), uma minuta de um Termo de Cooperação Técnica, para que a Prefeitura possa acompanhar e fiscalizar as obras do contorno. O termo será assinado em uma nova reunião, que ainda não tem data marcada.

A visita do peemedebista à obra foi motivada por conta de um decreto, assinado por ele mesmo, que estabelece que qualquer intervenção em Cuiabá, deve ter acompanhamento e fiscalização do Executivo municipal. “Recebemos uma minuta de um termo de cooperação técnica que ainda vamos analisar, no qual a Prefeitura vai fiscalizar, monitorar e acompanhar as obras do Rodoanel”, disse Emanuel, durante visita ao Rodoanel.

Além disso, com o termo, a Prefeitura também realizará a limpeza do local que hoje é usado para descarte ilegal de lixo. “Portanto, é um termo de cooperação que vai garantir a continuidade de uma obra paralisada e importantíssima para Cuiabá”, explica o prefeito.

Já há equipes do Dnit trabalhando no trecho de 9,6 km da rodovia Emanuel Pinheiro até o Distrito do Sucuri. O investimento é de R$ 5, 7 milhões, provenientes de recursos federais. “Nós vamos recuperar o pavimento que já foi feito há dez anos, vamos fazer toda a limpeza, retirar o lixo, o mato e vamos pavimentar os acessos que hoje não estão pavimentados”, disse Orlando Fanaia, superintendente do Dnit.

Orlando lembra, ainda, que já foi feito um convênio com a Secretaria de Estado de Infraestrutura (Sinfra), para retomada das obras de todos os 52 km do Rodoanel. “O contorno de Cuiabá, ele vai ser duplicado em pavimento de concreto”, disse.

Dinheiro na conta

O senador Wellington Fagundes (PR) também visitou a obra. No local, o republicano destacou que orçamento de mais de R$ 90 milhões em convênio com o governo do Estado já está na conta há mais de 3 anos. “O governo está atualizando os dados para fazer a licitação do projeto. Todo o contorno viário tem 52 km. É uma obra de aproximadamente R$ 600 a 700 milhões no total”, disse lembrando que o Rodoanel vai trazer mais desenvolvimento e melhorar o fluxo, evitando a trafegabilidade de caminhões no centro da cidade.

A obra do Rodoanel, lançada há 10 anos como uma das soluções para aliviar o tráfego pesado em Cuiabá e Várzea Grande, foi paralisada devido à suspeita de rombo de R$ 9 milhões. Na administração Chico Galindo (PTB), a obra ficou a cargo do Dnit para que o município não ficasse com o nome no Cadin, o que impossibilitaria o recebimento de recursos do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC). Por fim, foi celebrada uma parceria com o governo estadual, que não conseguiu dar início aos trabalhos, ainda na administração do ex-governador Silval Barbosa (PMDB).