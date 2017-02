Bezerra diz que é cedo para avaliar gestão de Emanuel, mas acha atuação satisfatória

Antonio Cavalcante

Na última semana, falei, neste espaço, sobre midiotas em suas duas principais vertentes: o ativo, que busca na mídia corporativa burguesa (jornais, revistas, rádios e televisão controlados pelo grande capital), suas principais fontes de informações para formatar o seu convencimento, e depois repassa para a massa já atordoada pelos meios de comunicação golpistas as suas “verdades”.

Mas, abaixo destes, na “escala coxinha” (pois existem muitas e muitas escalas inferiores), está o midiota passivo, o “inocente útil”, o mais beócio e “pobre” de todos, o mais tonto, o que “acha que sabe” só porque assistiu ou leu (quando lê), os “informes” dos jornalões corporativos ou blogs regionais alienantes que se prestam a ser anestesiadores do pensamento, despolitizadores da população, repassadores dos valores de uma classe dominante semi feudal e escravocrata, que distorcem ou acobertam os principais problemas do nosso país e promovem as grandes corporações em detrimento das empresas nacionais.

Me permito essa liberdade de criação de palavras porque a língua de um povo é algo vivo, que sofre as inflexões das razões e emoções humanas, é aquilo que defini como sendo uma evidência darwiniana. A capacidade de inovar na comunicação, na alteração e ressignificação dos signos linguísticos nos faz melhores e mais capazes dos enfrentamentos que a evolução humana recomenda.

O professor Milton Bennett, do Instituto de Comunicação Intercultural de Portland (Oregon, EUA), em seu artigo Intermural Comunicativo (A Surrento Perspective, 1993), conceitua dois tipos de cultura: a cultura objetiva e a cultura subjetiva.

Por Cultura Objetiva entende-se as manifestações produzidas pela sociedade, seja na literatura, na música, ciência, arte, e inclusive na linguagem. Já a Cultura Subjetiva são as manifestações abstratas, como os valores, as crenças e o uso efetivo da língua (comunicação).

Pois bem.

O “militonto”, tema deste texto, é a aglutinação da palavra “militante” com a palavra “tonto”. Segundo os dicionários, militante vem de militantia, do latim militans, particípio de militare, ou “servir como soldado”, de miles que significa “soldado”. Originalmente, o uso do termo militante era eclesiástico, para se referir a um “militante da Igreja”. Já a palavra “tonto”, entre tantos outros significados, pode ser grogue, atordoado, bobo, doido, maluco, beócio, estúpido, abobalhado, doidivana, apatetado, confuso, imbecil, e por aí vai.

Ao discorrer sobre este tema, dou razão (e vazão) ao título do artigo semanal, e mais uma vez vou alertando que não sou o dono ou criador do termo “militonto”, apenas trago a ressignificação da palavra e a sua aplicabilidade nos fenômenos humanos que vejo e vivencio.

Inauguro a seara de exemplos trazendo o miltonto padrão, a doidivana, que desconhecendo a história do nosso país, as suas relações internacionais, o fluxo migratório e a representação das bandeiras, como no caso vexatório da ativista do MBL (Movimento Brasil Livre) que confundiu a bandeira do Japão com a bandeira do “Brasil comunista”.

Chegou a ser patético a maluquice de um grupo de alienados que, em meados de novembro do ano passado, invadiu o Congresso Nacional para defender o golpe militar, chamado por eles de "intervenção". Era um grupo de 500 militontos do tipo apatetado, que foram recepcionados pelo então presidente da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha, a quem os malucos, em coro, conclamavam: “Somos todos Cunha”, ou, ainda mais estúpido: "Cunha é Bandido, Mas é Nosso Amigo".

Após o deprimente espetáculo, a militonta Rosangela Elisabeth Muller quis chamar a atenção nas redes sociais e publicou um vídeo em que aparece questionando o que seria a “nova” bandeira nacional. Na verdade, a militonta do MBL estava diante da bandeira do Japão, estilizada de bandeira brasileira em homenagem ao aniversário do início da migração japonesa no Brasil. Mas, para a militonta imbecil, que acha que comunismo é coisa do diabo, a bandeira do Japão lhe pareceu uma enorme ameaça.

Mlitonto é assim, recebe uma informação, e por mais equivocada que seja, não se preocupa em questionar, apenas segue seus comandantes caninamente, nem que “pague micos” rotineiros. O militonto não é agressivo, não oferece risco, mas enche a paciência da gente com suas teses absurdamente abobalhada. Defende o fim da previdência porque existem rombos nas contas sem se atentar o imbecil para os números e a arrecadação e, menos ainda, para a finalidade do estado do bem-estar social.

Do mesmo modo que aparece, o militonto some. Lembremos que um deles, bem famoso, que já foi cantor e compositor “revolucionário”, conhecido também como escritor. Falo do artista Lobão. Em que pese o seu passado, aderiu a tática militontista de grogue confuso. Há alguns meses, descontente com uma decisão do ministro Teori Zavascki, do STF, divulgou o endereço residencial deste e de seus familiares. Isso permitiu que os mesmos viessem a sofrer assédio do MBL num protesto militonto estúpido.

Após a morte de Teori, Lobão e os bobos militontos do MBL se calaram.

Para não dizer que não falei das flores, apresento-lhes o militonto da pseuda esquerda, que é o que deseja a unidade da esquerda e das forças progressistas, mas isso seria apenas apoiar um ou outro governo. Lembro que em Cuiabá, em 2016, a eleição tinha dois reacionários de dois partidos golpistas na disputa do segundo turno, Emanuel e Wilson Santos. Alguns apoiaram Emanuel argumentando que a suplência a deputado estadual lhes renderia uma vaga para um político de “esquerda”.

Só que não. O “escolhido”, que herdou a cadeira de deputado, já participa de atos públicos do governo golpista do PSDB.

E, finalizando, já que falo de militonto e mencionei a palavra PSDB, estico um pouco o assunto para buscar Pedro Taques, o homem que quase dobrou a verba de gastos com propaganda. Silval torrou R$ 40 milhões e Taques “investiu” R$ 70 milhões.

Mesmo com o Estado arrecadando cada vez mais, com ampliação do orçamento, o governador fala com os presidentes dos Poderes, mostra o cenário fiscal atual de Mato Grosso e garante: vai congelar o salário dos servidores por 10 anos.

Mesmo com todos os alertas de que isso vai engessar o estado, sufocar as cidades, gerar recessão e afastar investimentos, nada e nem ninguém consegue demovê-lo da ideia. Ele bem que tentou privatizar a educação, mas a reação da sociedade impediu. Agora, ele recebeu um projeto de “reforma” tributária feita por empresas e vai impor goela abaixo, com a aprovação de uma assembleia tão servil como na “Era Riva”.

E olha que o MBL e seus congêneres do “Vem pra Rua, “Revoltados Online”, “Muda Brasil” e suas trupes militontas, que não se mobilizaram contra a nomeação de vários ministros delatados na Lava a Jato e não se indignaram com a indicação de um “Ministro”, acusado de corrupção, se tornar “juiz anticorrupção” no STF, mas irão às ruas no dia 26 de março para defender o fim das aposentadorias, a manutenção da quadrilha golpista que deixou 24,3 milhões de pessoas desempregadas em 2016, o aumento da taxação dos aposentados em Mato Grosso e a proteção ao agronegócio que envenena nossas floras, nossas faunas e nossas vidas.

Enfim, pode ser vergonhoso, patético, atordoador, muito doido, maluco, estúpido, mas, em resumo, militonto é isso!

