Botelho faz pacto para evitar confusão em debate do PLC do Teto dos Gastos Públicos

Maurício Barbant Presidente da Assembleia, Eduardo Botelho (PSB) vai debater PLC dos Gastos em audiência pública

O presidente da Assembleia, Eduardo Botelho (PSB) firmou pacto com os representantes do Fórum Sindical para evitar confusões durante os debates e apreciação do Projeto de Lei Complementar (PLC) do Teto dos Gastos Públicos que deve congelar salários e limitar investimentos por até dois anos. A mensagem do Governo do Estado, já classificada pela oposição como “pacote de maldades” deve ser enviada ao Poder Legislativo nos próximos dias.

Botelho quer evitar clima tenso e que os deputados estaduais sejam xingados como ocorreu durante os debates sobre o parcelamento da Revisão Geral Anual (RGA) dos servidores públicos estaduais em 2016. “Já existe consenso entre eu e os presidentes dos sindicatos de que realmente houve erro na condução e que não vai mais acontecer excessos. Estou confiante que o acordo vai ser cumprido. Quero respeito aqui dentro”, declarou o presidente da Assembleia.

Na verdade, Botelho quer evitar episódios como o ocorrido em 28 de junho de 2016. Naquela manhã, o deputado estadual Gilmar Fabris (PSD) foi hostilizado por servidores e revidou chamando parte dos presentes de vagabundos e fazendo gesto obsceno.

O ex-líder do Governo na Assembleia Wilson Santos (PSDB) também se envolveu em episódio polêmico durante as discussões da RGA. Chamou o sindicalista Oscarlino Alves de “moleque” e “vagabundo” em reunião entre deputados estaduais e dirigentes do Fórum Sindical, o que resultou em ação judicial por dano moral.

Além de garantir a ordem, Botelho se propõe a promover audiência pública para debater com as categorias e a sociedade o PLC dos Gastos Públicos. “Estamos conversando com o Fórum Sindical. Uma audiência pública está bom demais. Depois vou colocar em discussão e votação e quem tiver a maioria vence. Isso é democracia”, concluiu.