Botelho promete usar presidência da AL para ajudar a enfrentar crise financeira

O deputado estadual Eduardo Botelho (PSB), que assume a presidência da Assembleia em sessão solene no dia 1º de fevereiro, deve comandar o Poder Legislativo em sintonia com o Palácio Paiaguás. Isso porque recebeu apoio do governador Pedro Taques (PSDB) para se viabilizar como candidato único na eleição realizada ainda em setembro do ano passado.

Botelho já reafirmou o compromisso de manter a unidade da Assembleia, garantindo o diálogo democrático nas discussões de matérias de interesse da sociedade mato-grossense. O socialista também promete seguir contribuindo para enfrentar a crise financeira que afeta o Brasil. “Ainda teremos pela frente um grande desafio, que é o de continuar o enfrentamento à crise financeira pela qual passa nosso país e, conseqüentemente, Mato Grosso, hoje um Estado que contribui de forma significativa para a balança comercial brasileira, mas necessita realizar investimentos essenciais como nas áreas de Saúde e Educação”, declarou Botelho.

Logo no início do mandato como presidente da Assembleia, Botelho deve conduzir a votação do projeto de Lei do Executivo que estabelece o teto dos gastos públicos. O Governo deve enviar a mensagem à Assembleia nesta semana. A mensagem do teto dos gastos tem relação com a PEC 55, aprovada no Senado. A PEC estabelece um limite para os gastos públicos nos próximos 20 anos, sendo que as despesas federais só poderão aumentar de acordo com a inflação acumulada conforme o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA).

Em 2017, Botelho deve administrar junto com o atual presidente Guilherme Maluf (PSDB), que será responsável pelo ordenamento das despesas ao assumir a 1ª Secretaria, o duodécimo superior a R$ 475 milhões. O valor corresponde aos R$ 429,4 milhões de 2016 acrescidos de R$ 46 milhões, conforme previsão no substitutivo da Lei Orçamentária Anual (LOA) para este ano que está sendo enviado ao Parlamento.

Juntamente com Botelho e Maluf, outros cinco membros compõem a Mesa Diretora no biênio 2017/2019. São eles Gilmar Fabris (PSD), 1ª vice-presidência; Max Russi (PSB), 2º vice-presidente; 2ª secretaria ficará com Ondonir Bortolini, o Nininho (PSD); na 3ª secretaria, Baiano Filho (PSDB) e, na 4ª secretaria, Silvano Amaral (PMDB).

Max Russi está licenciado desde o início do ano, quando assumiu o comando da Secretaria Estadual de Trabalho e Assistência Social (Setas). No seu lugar, assumiu o suplente Adriano Silva (PSB).