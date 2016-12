Casos de estupro crescem em MT e só em 2016 já foram registradas 997 ocorrências

Nestor Fernandes Fidelis

Todas as vezes que realizamos algo que nos desagrada ou que possa causar um mal, ainda que pequeno, a outra pessoa ou a nós mesmos; ou quando deixamos de fazer algo que deveria ser feito e isso só dependia de nossa própria ação, temos a tendência de nos sentirmos envergonhados.

Mas o sentimento de vergonha não nos ajuda em nada. Tem a aparência de ser algo bom, por se derivar do reconhecimento de um equívoco, mas não é. Parece, mas não é (como o “Denorex”... pra quem é desse tempo).

A vergonha não agrega valores positivos, pois ela é filha do orgulho. Logo, orgulho está muito presente no sentimento da vergonha, porque a pessoa se percebe em erro ou percebe que os outros já perceberam o seu erro e isso lhe causa uma dor, a dor do orgulho ferido.

Ora, ninguém é infalível e o perfeccionismo, cedo ou tarde, nos trará frustração. É natural que nos equivoquemos, assim como também é normal sentirmos o gosto amargo do erro cometido. O passo seguinte ideal, fruto do sentimento de aprendiz da vida, é se arrepender sinceramente, mas sem o movimento de autopunição ou autoanulação, para que possa, enfim, reparar o erro, expiando, isto é, extraindo a pureza da situação vivenciada e aprendendo com ela.

Isso só é possível quando abrimos mão de nos conectar com o desamor e nos ligamos ao amor que somos, pois somos filhos de Deus, que é o Amor por excelência, tendo nos legado Suas Leis como roteiro seguro para a evolução de forma mais leve e suave.

Ocorre que, não raro, ainda supervalorizamos a opinião dos outros em detrimento do nosso próprio sentimento e do nosso modo de pensar. A opinião alheia não deve ser desprezada, porquanto é um parâmetro para que verifiquemos se estamos no melhor roteiro, porém, é apenas isso.

Neste mundo de fácil e agradável comunicação à distância com pessoas queridas, e com outros tantos que pessoalmente nem os conhecemos, é fácil cair na tentação de viver cada vez mais de aparências, esperando que os outros nos admirem, nos aceitem sempre, nos vejam como exemplos, queremos muitas vezes, enfim, o reconhecimento, os aplausos e, também, o amor... que certamente não estamos ofertando em essência.

Todavia, esse caminho é danoso para quem o escolhe, pois uma hora ou outra cometeremos algum engano, erraremos, poderemos causar, mediante tal erro, algum mal estar ou qualquer tipo de lesão a nós mesmos ou a outrem e isso pode gerar o sentimento de vergonha... e gerará, pois quem decide viver se ocupando mais com a opinião alheia do que com a própria consciência, demonstra não estar sintonizado com o seu propósito existencial, ou seja, com as metas mais importantes e profundas de sua vida.

Diante disso, somos convidados a nos cuidar para que nossos anseios sejam sempre nobres no sentido de aprendermos sempre, mesmo com os erros (que se tornam instrumentos de crescimento interior), mas voltando-se para o autoconhecimento e para a busca da autoiluminação, sem esperar ser amado, compreendido nem consolado.

O amado Francisco de Assis nos deixou, dentre tantas lições, sua mais conhecida oração, na qual diz: “Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado”.

Segundo nosso querido escritor Alírio de Cerqueira Filho, no livro “A sublime oração de Francisco” (editora Espiritizar), este trecho da prece franciscana simboliza o momento em que o aprendiz se coloca à disposição do Mestre, pois essa exclamação também é um chamado: “a de colocar as lições do Mestre e Sua sabedoria como parâmetro fundamental nas decisões que ele tomará daqui por diante”.

Assim, sejam Jesus, o verdadeiro Caminho da Verdade da Vida, e Suas lições de amor, fraternidade, justiça e caridade, nossos faróis a iluminar o caminho que está por vir.

Certamente, as provas e todos os desafios não serão evitados, pois são necessários e plantados por nós mesmos no pretérito, eis que somos nós mesmos quem pedimos para passar por eles, porém, teremos mais condições de aprender sempre, evoluir com amor no coração, nos tornando agentes da paz que se ocupam em viver com autenticidade, conquanto tropeçando algumas vezes, mas transmutando a vergonha e o orgulho em arrependimento e humildade.

Nestor Fernandes Fidelis é advogado e escreve exclusivamente para este Blog toda quarta-feira - nestor@nestorfidelis.adv.br