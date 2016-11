Deputado cobra liberação de emenda para Juara e pode romper com base de Taques

Ronan de Oliveira e Tallita Carvalho de Miranda

Como base do Estado Democrático de Direito (artigo 1º da Constituição da República), temos como fundamentos “a dignidade da pessoa humana” (inciso III) e os “valores sociais do trabalho e da livre iniciativa” (inciso IV).

O jurista Jorge Miranda, professor catedrático das Faculdades de Direito da Universidade de Lisboa e da Universidade Católica Portuguesa, disserta ao comentar sob o título “A Constituição como Fenômeno Jurídico”. Leciona que a “formação e a evolução do Estado... de qualquer Estado, seja qual for o tipo histórico a que se reconduza, requerer ou envolve institucionalização jurídica do poder; em qualquer Estado podem recortar-se normas fundamentais em que assenta todo o seu ordenamento.” (Manual de Direito Constitucional, Coimbra Editora, Tomo II, 3º Edição, 1996, página 7)

O professor Thomas Cooley, da Universidade Michigan, leciona sob a importância da Constituição explanando que “pode definir-se como sendo o corpo de regras e princípios, em conformidade com os quais são normalmente exercidos os poderes da soberania. O valor de uma Constituição está na razão direta da sua adaptação às circunstâncias, desejos e aspirações do povo, e tanto mais quanto contiver em si os elementos de estabilidade, permanência e segurança contra a desordem e a revolução.

Posto que se possa dizer com fundamento que todo Estado tenha uma Constituição, contudo, o termo governo constitucional unicamente se aplica naqueles cujas regras ou princípios fundamentais não só definem a maneira porque serão eleitos aqueles a quem se há de confiar o exercício dos poderes soberanos, como também impõe eficazes restrições a tal exercício, com o fim de proteger os direitos e os privilégios pessoais, abrigando-os contra qualquer arbitrariedade de poder.” (Princípios Gerais de Direito Constitucional nos Estados Unidos da América, Editores Russell, 2002, 1º Edição, página 33)

Com o pensamento voltado para Constituição da República Federativa do Brasil, podemos dela extrair do “Título II” que retrata os “Direitos e Garantias Fundamentais” no seu “Capítulo II” dando tratamento especifico aos “Direitos Sociais”, transcrevo ressaltando entre tanto direitos somente o “trabalho”:

“Artigo 6º São direitos sociais (...) o trabalho, (...) na forma desta Constituição.”

Pois bem, como direito social, dentro do contexto moldurado pela Constituição da República Federativa do Brasil, olhando ainda para o seu conteúdo normativo, podemos dela extrair a seguinte determinação, encontrada no “Título VI” que trata “Da Ordem Econômica e Financeira” em seu “Capítulo I” ao definir os “Princípios Gerais da Atividade Econômica” dentre os quais destacamos:

“Artigo 170. A ordem econômica, fundada na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa, tem por fim assegurar a todos existência digna, conforme os ditames da justiça social, observados os seguintes princípios:

I - ....................; II - propriedade privada; III - função social da propriedade; IV - livre concorrência; V - defesa do consumidor; VI - ....................; VII - redução das desigualdades regionais e sociais; VIII - busca do pleno emprego; IX - ....................;

Parágrafo único. É assegurado a todos o livre exercício de qualquer atividade econômica, independentemente de autorização de órgãos públicos, salvo nos casos previstos em lei.”

Por definição e determinação constitucional, “é assegurado a todos o livre exercício de qualquer atividade econômica, independentemente de autorização de órgãos públicos salvo os casos previstos em lei”, isto é, o poder público não pode deixar de regulamentar uma atividade lícita, que tenha como base um objeto lícito, e que este trabalho seja fomentado, assegurado nos princípios regentes da atividade econômica.

O jurista argentino Roberto Dromi leciona que “Los Derechos fundamentales derivan de la dignidade del ser humano, destinatário último y principal de lá protección del Estado...” (Derecho administrativo, 10ª edição Madri – Buenos Aires, Ciudad Argentina, 2004, Capítulo III “Libertad y autoridade, El diálogo del poder”).

A harmonia entre os vários ramos da atividade comercial deve ser assegurada nos princípios regentes e regulamentado pela administração pública, com base nos princípios, também, de razoabilidade, proporcionalidade e isonomia laborativa. O trabalho é uma dignidade constitucional e a administração pública encontra em face da Constituição da República obrigada a regular as atividades laborativas.

Portanto, o Uber é legal.

Ronan de Oliveira Souza é advogado, atuante no ramo do Direito Constitucional e Administrativo, foi secretário-adjunto de Administração do Estado, secretário de Administração de Cuiabá, coordenador executivo do Programa Nacional de Ajuste Fiscal do Município de Cuiabá, representante do Estado de MT no Conselho Nacional dos Dirigentes de Regimes Próprios de Previdência Social e membro executivo da Câmara Fiscal do Estado de Mato Grosso.

Tallita Carvalho de Miranda é advogada, atuante no ramo do Direito Administrativo, com foco em Processo Administrativo e Procedimentos Licitatórios.