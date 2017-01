Descontente com falta de espaço, PSD cogita romper com Taques e deixar base

O deputado estadual Eduardo Botelho (PSB), que assume a presidência da Assembleia em 1º de fevereiro, reafirmou em reunião com o Fórum Sindical que o projeto de Lei do Executivo que estabelece o teto dos gastos públicos, que já chegou no Legislativo, não será votado durante as sessões que iniciam hoje (10). No encontro, o socialista assegurou que a matéria será apreciada somente em fevereiro, após o encerramento do recesso parlamentar.

Divulgação Deputado Eduardo Botelho entre servidores integrantes do Fórum Sindical, após reunião com classe

“Ratificamos o compromisso do Parlamento de votar o projeto lei de complementar sobre teto dos gastos públicos estaduais após fevereiro, sendo a proposta amplamente discutida com servidores, anteriormente”, disse Botelho, após a reunião que ainda contou com a participação do líder do Governo Dilmar Dal Bosco (DEM) e do presidente da Comissão de Fiscalização e Acompanhamento da Execução Orçamentária (CFAEO), Zé Domingos Fraga (PSD).

Além disso, Botelho também reforçou a disposição dos deputados estaduais para dialogar com o Fórum Sindical. “A Assembleia estará sempre de portas abertas para os servidores e toda população, a fim de discutirmos os projetos de interesse da sociedade, sempre pautados pelo diálogo e respeito mútuo”.

A mensagem do Executivo estabelecendo teto dos gastos públicos tem relação com a PEC 55, aprovada no Senado. A proposta estabelece um limite nos próximos 20 anos, sendo que as despesas federais só poderão aumentar de acordo com a inflação acumulada, conforme o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA).

Para o representante do Fórum Sindical, Oscarlino Alves, os deputados estaduais agiram corretamente ao se comprometer a não votar o teto dos gastos públicos nesta semana. Segundo ele, a medida possibilita às categorias a ampla análise do teor e impacto da reforma. “Como o governo interrompeu o diálogo com as categorias, procuramos a Assembleia. Os deputados mantiveram a palavra que o projeto de lei será apreciado somente em fevereiro. Mesmo assim, vamos acompanhar todas as sessões que serão realizadas nesta semana”, afirmou.

Oscarlino também avalia que o teto dos gastos públicos prejudica a população, porque promove arrocho salarial e precarização dos serviços públicos. “Essa PEC não condiz com a realidade de Mato Grosso, já que a arrecadação cresce 19% ao ano. Além disso, o governo deixa de arrecadar R$ 10 bilhões por ano com os incentivos fiscais e a Lei Kandir. O problema é que o Executivo não fez as reformas a ainda abre mão de receitas”, concluiu.

