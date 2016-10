Equipe de Wilson afirma que 40 das 60 leis de Emanuel têm utilidade questionável

Gilberto Leite/Rdnews PTB MT é presidido pelo ex-prefeito de Cuiabá, Chico Galindo, e é partido do vice de Emanuel, Niuam

No ranking de doadores do perfil do candidato a prefeito de Cuiabá Emanuel Pinheiro (PMDB), o PTB aparece como o maior doador da campanha do peemedebista. São R$ 507 mil doados à campanha, o que corresponde a 25% do total arrecadado pelo candidato. O PTB regional é presidido pelo o ex-prefeito de Cuiabá, Chico Galindo, e é também partido do vice de Emanuel, Niuam Ribeiro. Curiosamente, o PMDB foi o partido o que menos doou recursos para a campanha de Emanuel.

O Partido Progressista (PP) aparece na segunda colocação dos que mais doaram, com R$ 450 mil (23.03%). Em terceiro, vem o PR, partido do senador Wellington Fagundes que disponibilizou R$300 mil, o que representa 15.36%.

Na posição de quarto maior doador aparece o secretário de Política Agrícola do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Neri Geller (PP), a única pessoa física no ranking. Neri destinou à campanha do candidato peemedebista a quantia de R$ 200 mil, equivalente a 10.24%. Mais até do que o próprio PMDB, que desembolsou R$160 mil, ou 8,19%.

Para o vereador reeleito mais votado em Cuiabá, Toninho de Souza (PSD), o fato de o PTB representar o maior doador de campanha demonstraria um interesse oculto da sigla e a concessionária de água e esgoto CAB Cuiabá é o que estaria por trás disso. “Somente o fato do candidato Emanuel querer protelar a decisão de rompimento com a CAB para 2017 já demonstra claramente um interesse escuso. E a doação do PTB apenas confirma que Galindo e CAB são, praticamente, a mesma coisa e estão no palanque de Emanuel Pinheiro”, disse Toninho de Souza.